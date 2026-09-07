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Nicușor Dan pregătește a treia desemnare. Surse: Luca Niculescu ar fi numele favorit al președintelui

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Luca Niculescu. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Din articol
Ilie Bolojan, în ședința dinainte de vot, ar putea să lase votul la liber

Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, este numele favorit al președintelui Nicușor Dan să preia funcția de prim-ministru. Surse Digi24 susțin că șeful statului așteaptă acum garanții de la partidele fostei coaliții de guvernare că vor aduna o majoritate confortabilă pentru învestirea acestuia, înainte ca el să facă desemnarea. Mai mult decât atât, potrivit informațiilor Digi24, liberalii iau în calcul să pună umărul la votul din Parlament.

Ultima săptămână a fost plină de discuții informale între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare. S-a încercat o formulă prin care viitorul Executiv să treacă de Parlamentul României cu cât mai multe voturi, iar din informațiile Digi24, Luca Niculescu pare să fie favorit la Palatul Cotroceni, relatează Ema Stoica, jurnalist Digi24.

A fost unul dintre numele invocate președintele României în discuțiile cu liderii partidelor. Președintele are însă o condiție în privința desemnării, și anume ar vrea să facă acest lucru după ce partidele îi pot garanta circa 250 de voturi.

Pentru a putea să treacă guvernul, este nevoie de 233 de voturi.

Ilie Bolojan, în ședința dinainte de vot, ar putea să lase votul la liber

„Interesant de văzut este că inclusiv liberalii, și nu mă refer la cei care au votat Guvernul Veștea, ci mă refer la liberalii care au fost alături de Ilie Bolojan, ar fi dispuși să voteze”, a mai relatat jurnalista Ema Stoica.

„Cum s-ar întâmpla acest lucru? De exemplu, Ilie Bolojan, în ședința dinainte de vot, ar putea să lase votul la liber. Deși există o rezoluție, ne aducem aminte că PNL nu va vota niciun guvern al Partidului Social Democrat.

Așteptăm, așadar să vedem când va fi făcută desemnarea. Au fost foarte multe discuții, informații apărute că această nominalizare ar fi trebuit să fie făcută încă de la sfârșitul săptămânii trecute. Acum, această schimbare de perspectivă din partea președintelui ne arată că, cel mai probabil, după ce va fi o majoritate deja creată, nuanțată, abia atunci vom avea și o desemnare, de aici, de la Palatul Cotroceni.”

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Editor : Liviu Cojan

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