Video Nicușor Dan, prezent la Mănăstirea Cornu în Vinerea Mare, alături de primarul localității și președintele CJ Prahova, membri PSD

Preşedintele Nicuşor Dan alături de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, şi de primarul comunei Cornu, Cornel Nanu. Sursa foto: Facebook/Virgiliu-Daniel Nanu﻿
Preşedintele Nicuşor Dan a fost prezent în Vinerea Mare la Mănăstirea Cornu, unde s-a fotografiat alături de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, şi de primarul localităţii, Cornel Nanu, ambii membri PSD. Apariţia publică vine într-un moment sensibil, în care şeful statului este criticat pentru presupuse înţelegeri cu social-democraţii privind numirile din justiţie.

Vizita preşedintelui nu a fost anunţată oficial, iar întâlnirea a fost descrisă de liderii locali drept una „discretă” şi „firească”.

„În Vinerea Mare, acasă, la Mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neaşteptată. Printre oameni, fără anunţ, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicuşor Dan. Discret, firesc, aşa cum ar trebui să fie orice om care înţelege că funcţia nu te separă de oameni, ci te apropie de ei”, a scris Virgiliu Nanu pe Facebook.

Acesta a subliniat că întâlnirea a avut loc într-un cadru informal, departe de rigorile politice. „Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează poziţiile, ci liniştea şi sensul pe care îl găseşti”, a adăugat şeful CJ Prahova.

În mesajul său, Nanu a făcut referire şi la semnificaţia perioadei pascale, apreciind apropierea liderilor de cetăţeni. „În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor. (...) M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”, a concluzionat acesta.

Fotografiile apar într-un context politic tensionat. Potrivit News.ro, preşedintele Nicuşor Dan este criticat de o parte a societăţii civile, de unii susţinători şi de USR, formaţiunea pe care a fondat-o, fiind acuzat de o posibilă înţelegere cu PSD privind numirile la conducerea marilor parchete şi viitoare funcţii-cheie în servicii. Şeful statului a respins aceste acuzaţii.

Miercuri seară, Nicuşor Dan a anunţat că a semnat decretele pentru numirile la conducerea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi DIICOT.

Totuşi, el nu a semnat decretul pentru numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici ca adjunct la DIICOT.

„S-a repetat la infinit că tot acest context este dacă preşedintele aprobă sau nu aprobă propunerile PSD-ului. Nu sunt propunerile PSD-ului”, a declarat preşedintele, subliniind că deciziile au fost luate în urma propriilor evaluări.

Acesta a precizat că s-a pregătit pentru acest moment şi că şi-a format opinia „după zeci de discuţii cu zeci de procurori”.

Reprezentanţii USR au reacţionat critic după anunţul privind numirile. Deşi au salutat intenţia de a îmbunătăţi activitatea parchetelor, aceştia au contestat modul în care a fost realizat procesul.

„Împărtăşim dorinţa preşedintelui de a dinamiza activitatea parchetelor (...), dar suntem în dezacord cu opinia domnului preşedinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele”, au transmis reprezentanţii partidului.

Potrivit acestora, procesul ar fi trebuit să fie mai transparent şi să inspire mai multă încredere în rândul magistraţilor şi al opiniei publice.

