Nicușor Dan prezintă concluziile după Consiliul European: Relaţia transatlantică are o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan la Consiliul European
Sursa: Nicușor Dan/Facebook
Despre zona arctică și Consiliul pentru Pace

Nicuşor Dan transmite, vineri, că deşi în ultima perioadă au existat turbulenţe şi unele discontinuităţi în relaţia transatlantică, există multiple argumente solide pentru continuarea şi consolidarea acesteia. De asemenea, președintele a subliniat importanța investițiilor în apărarea zonei arctice și necesitatea negocierilor cu SUA privind Carta Consiliului pentru Pace.

„Relaţia transatlantică are o istorie care a adus stabilitate şi prosperitate, fiind de o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană şi pentru statele membre, inclusiv pentru România. Acesta este unul dintre mesajele cheie desprinse din discuţiile pe care le-am purtat seara trecută, la Bruxelles, împreună cu liderii europeni, prezenţi la reuniunea informală a Consiliului European”, scrie preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook. 
 
El arată că, pentru România, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea noastră şi acţionăm în consecinţă. Această abordare este împărtăşită de un număr semnificativ de state membre ale UE.
 
„Deşi în ultima perioadă au existat turbulenţe şi unele discontinuităţi în această relaţie transatlantică, există multiple argumente solide pentru continuarea şi consolidarea acesteia. Dialogul rămâne esenţial pentru a asigura o abordare constructivă de ambele părţi, inclusiv pe teme sensibile precum regimul tarifar”, afirmă şeful statului. 

Despre zona arctică și Consiliul pentru Pace

Preşedintele menţionează că, în ceea ce priveşte zona arctică, concluzia unanimă a discuţiilor informale din cadrul Consiliului a fost una de solidaritate cu Danemarca şi Groenlanda, intenţia Uniunii Europene, în coordonare cu NATO, fiind aceea de a investi pentru apărarea acestei zone.
 
„Totodată, a fost reconfirmat sprijinului pentru Ucraina şi continuarea detalierii planurilor militare în contextul garanţiilor de securitate”, anunţă Nicuşor Dan. 
 
Şeful statului menţionează că opiniile au fost mai puţin aliniate în privinţa situaţiei din Gaza, însă majoritatea statelor au susţinut necesitatea unei implicări active a Europei în procesul de pace.
 
„De asemenea, a fost subliniată importanţa unei negocieri cu Statele Unite privind Carta Coaliţiei pentru Pace iniţiată de preşedintele Donald Trump, astfel încât aceasta să fie pe deplin compatibilă cu angajamentele internaţionale deja asumate de către statele participante şi de Uniunea Europeană”, mai declară preşedintele Nicuşor Dan. 

