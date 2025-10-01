Nicușor Dan prezintă la Consiliul European date despre anularea alegerilor din România. Ce alte teme sunt pe agenda discuțiilor

Preşedintele Nicuşor Dan participă, miercuri şi joi, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, în Copenhaga, informează Administraţia Prezidenţială.

Astfel, la 13.00, ora României, începe reuniunea informală a şefilor de stat sau de Guvern din Uniunea Europeană, la Palatul Christiansborg, Copenhaga, Regatul Danemarcei.

De la ora 20.00, şeful statului participă la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei şi Majestatea Sa Regina Maria în onoarea liderilor participanţi la reuniunea Comunităţii Politice Europene.

Joi, 2 octombrie, de la 11.00, ora României, Nicuşor Dan participă la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene.

Pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene.

La reuniunea Comunităţii Politice Europene, Nicuşor Dan va participa la masa rotundă privind situaţia de securitate din Europa şi aspectele legate de rezilienţă.

În marja acestor reuniuni, şeful statului va avea o serie de întrevederi bilaterale.

Șeful statului a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni, el arătând că i-a plăcut foarte mult raportul procurorului general, prezentat recent şi o să se ducă mâine (miercuri, 1 octombrie - n.r.) la Copenhaga, să-i informeze pe partenerii noştri despre conţinutul acestuia.

Nicușor Dan a mai spus că nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, după acest raport.

Pe 26 iunie, președintele Nicușor Dan a participat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. El a avut atunci și o întrevedere cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șeful statului a punctat subiectele principale discutate joi, de la sprijinul pentru Ucraina și consolidarea apărării, la problemele economice stringente care vizează România, cum ar fi deficitul bugetar și PNRR.

De asemenea, pe 3 septembrie,Nicușor Dan l-a primit,la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Consiliului European António Costa. Șeful statului a spus atunci că au avut discuţii despre strategia UE la Marea Neagră, despre războiul hibrid, solidaritatea europeană şi mecanismul SAFE, dar şi procesul de extindere al Uniunii Europene, pe care România îl susţine, în special pentru Republica Moldova.

Liderii UE discută la Copenhaga despre apărare şi Ucraina

Liderii Uniunii Europene se întâlnesc miercuri, la Copenhaga, pentru discuţii informale axate pe apărare şi războiul Rusiei împotriva Ucrainei, după ce o serie de încălcări ale spaţiului aerian şi observări de drone au stârnit noi preocupări de securitate, informează dpa, scrie Agerpres.

Este de aşteptat ca discuţiile să se concentreze pe consolidarea capacităţilor de apărare comună ale UE, sprijinirea ţărilor din Europa de Est aflate la graniţa cu Rusia şi furnizarea de ajutor suplimentar Ucrainei devastate de război.

Întâlnirea planificată anterior are loc după ce guvernul danez a calificat drept "atac hibrid" observările repetate de drone care au perturbat grav traficul aerian danez.

La începutul lunii septembrie, trei avioane de vânătoare ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Estoniei, după ce un număr mare de drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez.

În scrisoarea de invitaţie adresată liderilor UE, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a descris incidentele drept „un memento dur că trebuie să accelerăm şi să ne aprofundăm eforturile”.

Propunerile aflate pe ordinea de zi includ aşa-numitul „perete de drone” pentru a îmbunătăţi apărarea aeriană a UE şi acordarea de împrumuturi Kievului în valoare de miliarde de euro din activele ruseşti îngheţate în cadrul UE.

De asemenea, se aşteaptă ca participanţii să discute despre ambiţiile Ucrainei de aderare la UE.

UE se confruntă cu presiuni pentru a acţiona rapid, în special după ce angajamentul Washingtonului de a sprijini Ucraina şi de a consolida arhitectura de securitate a Europei a părut nesigur după venirea la Casa Albă a preşedintelui Donald Trump.

Discuţiile de miercuri urmează să fie continuate la sfârşitul lunii printr-un summit de două zile al liderilor UE care va avea loc la Bruxelles.

Joi, zeci de lideri europeni sunt aşteptaţi la Copenhaga pentru a participa la summitul Comunităţii Politice Europene, un forum ce îşi propune să promoveze dialogul politic şi cooperarea cu ţări din afara UE.

