Live TV

Nicușor Dan prezintă la Consiliul European date despre anularea alegerilor din România. Ce alte teme sunt pe agenda discuțiilor

Data publicării:
nicusor dan
Nicușor Dan la la reuniunea Consiliului European. Foto: presidency.ro
Din articol
Liderii UE discută la Copenhaga despre apărare şi Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan participă, miercuri şi joi, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, în Copenhaga, informează Administraţia Prezidenţială.

Astfel, la 13.00, ora României, începe reuniunea informală a şefilor de stat sau de Guvern din Uniunea Europeană, la Palatul Christiansborg, Copenhaga, Regatul Danemarcei.

De la ora 20.00, şeful statului participă la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei şi Majestatea Sa Regina Maria în onoarea liderilor participanţi la reuniunea Comunităţii Politice Europene.

Joi, 2 octombrie, de la 11.00, ora României, Nicuşor Dan participă la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene.

Pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene.

La reuniunea Comunităţii Politice Europene, Nicuşor Dan va participa la masa rotundă privind situaţia de securitate din Europa şi aspectele legate de rezilienţă.

În marja acestor reuniuni, şeful statului va avea o serie de întrevederi bilaterale.

Șeful statului a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni, el arătând că i-a plăcut foarte mult raportul procurorului general, prezentat recent şi o să se ducă mâine (miercuri, 1 octombrie - n.r.) la Copenhaga, să-i informeze pe partenerii noştri despre conţinutul acestuia.

Nicușor Dan a mai spus că nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, după acest raport.

Pe 26 iunie, președintele Nicușor Dan a participat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. El a avut atunci și o întrevedere cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șeful statului a punctat subiectele principale discutate joi, de la sprijinul pentru Ucraina și consolidarea apărării, la problemele economice stringente care vizează România, cum ar fi deficitul bugetar și PNRR.

De asemenea, pe 3 septembrie,Nicușor Dan l-a primit,la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Consiliului European António Costa. Șeful statului a spus atunci că au avut discuţii despre strategia UE la Marea Neagră, despre războiul hibrid, solidaritatea europeană şi mecanismul SAFE, dar şi procesul de extindere al Uniunii Europene, pe care România îl susţine, în special pentru Republica Moldova.

Liderii UE discută la Copenhaga despre apărare şi Ucraina

Liderii Uniunii Europene se întâlnesc miercuri, la Copenhaga, pentru discuţii informale axate pe apărare şi războiul Rusiei împotriva Ucrainei, după ce o serie de încălcări ale spaţiului aerian şi observări de drone au stârnit noi preocupări de securitate, informează dpa, scrie Agerpres.

Este de aşteptat ca discuţiile să se concentreze pe consolidarea capacităţilor de apărare comună ale UE, sprijinirea ţărilor din Europa de Est aflate la graniţa cu Rusia şi furnizarea de ajutor suplimentar Ucrainei devastate de război.

Întâlnirea planificată anterior are loc după ce guvernul danez a calificat drept "atac hibrid" observările repetate de drone care au perturbat grav traficul aerian danez.

La începutul lunii septembrie, trei avioane de vânătoare ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Estoniei, după ce un număr mare de drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez.

În scrisoarea de invitaţie adresată liderilor UE, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a descris incidentele drept „un memento dur că trebuie să accelerăm şi să ne aprofundăm eforturile”.

Propunerile aflate pe ordinea de zi includ aşa-numitul „perete de drone” pentru a îmbunătăţi apărarea aeriană a UE şi acordarea de împrumuturi Kievului în valoare de miliarde de euro din activele ruseşti îngheţate în cadrul UE.

De asemenea, se aşteaptă ca participanţii să discute despre ambiţiile Ucrainei de aderare la UE.

UE se confruntă cu presiuni pentru a acţiona rapid, în special după ce angajamentul Washingtonului de a sprijini Ucraina şi de a consolida arhitectura de securitate a Europei a părut nesigur după venirea la Casa Albă a preşedintelui Donald Trump.

Discuţiile de miercuri urmează să fie continuate la sfârşitul lunii printr-un summit de două zile al liderilor UE care va avea loc la Bruxelles.

Joi, zeci de lideri europeni sunt aşteptaţi la Copenhaga pentru a participa la summitul Comunităţii Politice Europene, un forum ce îşi propune să promoveze dialogul politic şi cooperarea cu ţări din afara UE.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
4
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
5
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
Digi Sport
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Nicuşor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Se poate face...
Clădirea Capitoliului
Un nou eşec în Senatul american pentru a evita blocajul bugetar...
dmitri medvedev
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele...
statiunea Costinești
De ce a ajuns Costinești în topul celor mai înfricoșătoare destinații...
Ultimele știri
Octombrie începe cu temperaturi neobișnuit de reci. Locul din România în care s-au înregistrat minus 7 grade
Încă o femeie ucisă de fostul iubit: O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal, iar mama ei este grav rănită
Crește bilanţul victimelor după cutremurul din Filipine. Autorităţile au informații privind moartea a 60 de persoane
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
TIMISOARA - CONFERINTA - EUROPA LA RASCRUCE - 30 SEP 2025
Cât a costat campania electorală a lui Călin Georgescu. Președintele Nicușor Dan vorbește de zeci de milioane de euro
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Cum explică Nicușor Dan „scutul anti-drone” și cât de pregătită este România. Conceptul „drone wall” este vehiculat la nivelul NATO
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicuşor Dan: Discuţia privind reorganizarea administrativ-teritorială nu există până la bugetul pe 2026
Călin Georgescu.
Cum s-a folosit Călin Georgescu de Tik Tok. Nicușor Dan vrea reglementarea rețelelor sociale
nicusor dan
Ce crede Nicuşor Dan despre aderarea Serbiei la UE: „Este nevoie de voință politică și de nişte standarde”
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu...
Fanatik.ro
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
Cât costă să construieşti o casă de 130 de mp la gri, în toamna lui 2025
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Cea mai așteptată întrebare! Mădălina Ghenea a dat răspunsul: ”Condoleanțe”
Pro FM
Elena, fosta soție a lui CRBL, transformare spectaculoasă care a stârnit valuri de comentarii: „Divorțul...
Film Now
70 de ani de la moartea cuceritorului James Dean. O mare pasiune i-a adus sfârșitul la doar 24 de ani
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Pensie mai mică cu 300 lei după trecere la limită de vârstă și depunere venituri nepermanente. De ce
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...