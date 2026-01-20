Live TV

Nicușor Dan, prima reacție despre „Consiliul pentru Pace" al lui Donald Trump. Președintele analizează implicațiile acestei inițiative

nicusor dan 1
Președintele Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți, într-un comunicat de presă, că salută inițiativa lui Donald Trump privind promovarea păcii și că în prezent analizează implicațiile Cartei acestui consiliu pentru a stabili compatibilitatea inițiativei cu obligațiile existente ale statului român.

Președintele României, Nicușor Dan, salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore.

În acest context, Președintele României a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și al implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene.

Această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român și identificarea modalităților optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume”, scrie în comunicatul transmis de administrația Prezidențială.

România a fost invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis duminică Administraţia Prezidenţială.

„Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al “Consiliului pentru Pace”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a afirmat că i se pare nepotrivit ca preşedintele Nicuşor Dan să răspundă „în pripă” unei iniţiative foarte importante a preşedintelui Donald Trump, ca România să facă parte din „Consiliul pentru Pace”, iniţiativă care angajează ţara noastră pe termen mediu, dacă nu lung, într-o iniţiativă de pace specifică.

„Preşedintele Dan a reacţionat prompt, dar nu a răspuns în pripă la o iniţiativă care reclamă multă reflecţie din partea instituţiilor româneşti”, a explicat Lazurca.

