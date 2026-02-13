Live TV

raport nicusor dan
Președintele Nicușor Dan. Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a transmis vineri seară, într-un mesaj după anunțul privind intrarea în recesiune tehnică a României, că el își păstrează optimismul. Șeful statului arată că economia a avut o evoluție înceată în ultimii ani, dar fondurile europene, PNRR, programul SAFE vor contribui la echilibrarea situației.

„Vă invit să privim cu echilibru datele publicate azi de INS.

1. Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții din prudența față de viitorul economic.

2. România reușește totuși să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără FMI și fără criza economică pe care a trăit-o în 2009–2010.

3. Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense. Limitarea corupției, creșterea competitivității, corespondența între așteptările mediului privat și ce face politicul sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp.

4. Avem motive de optimism. Avem o economie privată solidă. Programul SAFE a fost bine întocmit de guvern și va genera dezvoltare. Fondurile europene, și PNRR, și structurale, vor genera dezvoltare. Sunt ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale”, a scris Nicușor Dan vineri, într-un mesaj pe Facebook.

Șeful statului a mai arătat că „România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate”, iar responsabilii politici trebuie „să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”.

„Iar dumneavoastră, cetǎțenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme.

Eu rămân implicat și alături de dumneavoastră în acest demers, susținând aceleași obiective și aceeași responsabilitate publică”, a mai scris președintele.

România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025.

A fost al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce şi în trimestrul 3 din 2025 PIB-ul a scăzut faţă de trimestrul 2 cu 0,2%, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).

Editor : B.P.

