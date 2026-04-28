Depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului era unul dintre scenariile așteptate, a declarat președintele Nicușor Dan, în contextul unei zile tensionate în Parlament, marcată și de votul pentru alocarea a aproximativ 9 miliarde de euro în cadrul programului SAFE. Declarațiile vin în contextul unei crize politice generate de incertitudinea privind stabilitatea guvernamentală și de tensiunile din Parlament.

„Ne așteptam la moțiune”

„Azi (n.r. marți) s-a depus o moțiune de cenzură și tot în Parlament s-au votat 9 miliarde pentru SAFE. Ne așteptam la moțiune, era un scenariu. Salutăm atitudinea pro-europeană a celor care au votat. Faptul că am avut votul de azi se datorează și discuției de luni”, a spus președintele.

Nicușor Dan a adăugat că îl respectă pe premier, pe care îl consideră „o persoană foarte serioasă”.

„Îl respect, dar am remarcat toți că avem un «split»între cele două jumătăți pro-europene și îmi păstrez echidistanța”, a subliniat șeful statului.

Întrebat cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună, Nicușor Dan a precizat: „Este extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD - trebuie să îl credem. Sunt oameni care sunt în funcția de lideri de partid”.

Scenariul alegerilor anticipate, „extrem de puțin probabil”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat cât de nociv ar fi pentru România scenariul unor alegeri anticipate, în contextul actualei crize politice. Șeful statului a respins însă această ipoteză.

„Noi tot avansăm în scenarii, dar lista o aveam de la început. Acest scenariu este extrem, extrem de puțin probabil. Niciuna din crizele similare nu s-a terminat cu alegeri anticipate. Nu trebuie să luăm acest scenariu prea mult în considerare.”

Întrebat despre relația cu Partidul Social Democrat, în contextul unor informații privind o înțelegere politică între PSD și AUR, președintele a subliniat că discuția vizează exclusiv relații instituționale: „Vorbim aici de relații instituționale, nu de relații personale. Instituțional e o evaluare pe care o fac. Au făcut un lucru bun că au votat azi programul SAFE. Evaluarea pe lunile astea e în toate direcțiile.”

În ceea ce privește direcția pro-europeană a României și riscul unor devieri politice, Nicușor Dan a făcut referire la angajamentele partidelor și la rolul său în eventuale decizii privind formarea guvernului.

„Avem declarația partidelor, niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale, AUR. Apoi, în acel scenariu, în care eu voi avea de numit un prim-ministru, mă voi asigura că lucrul acesta nu se întâmplă”, a precizat șeful statului.

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, într-un interviu acordat Digi24, că nu există garanții că Partidul Social Democrat (PSD) nu va recurge la acțiuni politice, inclusiv în ceea ce îl privește pe președintele României. El a afirmat că șeful statului riscă să nu își poată pune în aplicare proiectele promise în campanie în cazul în care nu va avea o colaborare bună cu Guvernul, așa cum s-a întâmplat până în prezent.

Editor : C.A.