Video Nicușor Dan, primit de Regele Belgiei la Laeken. Discuții tete-a-tete la Castelul Regal

nicusor dan regele belgiei philippe
Președintele Nicușor Dan a fost primit, vineri, la Castelul Regal din Laeken, de Majestatea Sa Philippe, Regele Belgienilor

Președintele Nicușor Dan a fost primit vineri la Castelul Regal din Laeken de Majestatea Sa Philippe, Regele belgienilor.

După primirea oficială, cei doi poartă discuții tete-a-tete.

Șeful statului se află într-o vizită de două zile la Bruxelles.

Joi, Nicușor Dan a avut o întrevedere la sediul NATO cu secretarul general al Alianței Mark Rutte, discuțiile vizând evoluțiile de securitate internațională și situația de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, precum și măsuri de consolidare a apărării colective și a securității României.

În cursul după-amiezii, președintele a participat la reuniunea Consiliului European, unde liderii au abordat teme precum competitivitatea economică a UE, situația din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european și consolidarea securității și apărării Uniunii.

De asemenea, liderii europeni au avut o discuție cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, privind contextul geopolitic și viitorul multilateralismului.

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
donald trump
4
Casa Albă: Trump suspendă restricțiile pentru transportul petrolului în SUA, pe fondul...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
FOTO Iranul a lăsat ”mască” toată planeta
FOTO Iranul a lăsat ”mască” toată planeta
Te-ar putea interesa și:
Președintele SUA, Donald Trump (stânga)/ Secretarul general al NATO, Mark Rutte (dreapta)
Războiul din Iran pune la încercare strategia lui Rutte față de Trump în cadrul NATO (Politico)
energie-cabluri-electrice-londra-profimedia
Comisia Europeană propune investiții de 30 miliarde de euro pentru reducerea prețului la energie, spune Nicușor Dan
nicusor dan (1)
Nicuşor Dan: „Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina, deşi suntem afectaţi de războiul din Iran”
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan mai rămâne premier: Are sprijinul majorității parlamentare. Sper să continue la fel, dar mai vedem
Capture
Nicușor Dan, discuții la Bruxelles. Concluziile Consiliului European privind Ucraina, adoptate fără semnăturile lui Orban și Fico
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Trump amenință că va „ține minte” refuzul aliaților NATO privind...
george lazar pnl neamt
Fostul lider liberal George Lazăr a fost condamnat. Dosarul scoate la...
Chuck Norris
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un...
dani mocanu
Dani Mocanu și fratele său au fost aduși în România pentru a-și...
Ultimele știri
Scandal la Londra după o rugăciune publică a comunității musulmane: „Un act de dominaţie”
Minerii din Gorj continuă protestele față de disponibilizările anunțate la CE Oltenia și amenință că vor merge în fața Guvernului
Momentul în care o dronă ucraineană doboară un elicopter rus Ka-52 „Alligator”. Echipajul, vânat la sol de o a doua dronă
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Cum s-a filmat în urmă cu o săptămână, chiar de ziua lui și ce...
Ultima oră! ANM a modificat prognoza meteo. Ce se întâmplă în următoarele ore
Gabi Tamaș, confesiune emoționantă despre relația cu tatăl său. Ce a scos la iveală concurentul de la...
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Cine a fost, de fapt, Chuck Norris și ce legături a avut cu lumea sportului. De 6 ori campion mondial, a...
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Cel mai dăunător tip de mezel. Este „plăcerea vinovată” a românilor, avertizează Vlad Ciurea
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Cu ce se ocupă acum arbitra suspendată pe viață din fotbal din cauza unui clip cu ea și un observator UEFA
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Legenda filmelor de acțiune s-a stins în Hawaii
Ce se întâmplă în corpul tău după 30 de zile fără alcool? Explicațiile unui medic
S-a votat Bugetul. Parlamentul a decis care pensionari iau între 300 și 500 lei în plus la pensie de Paște
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
GALERIE FOTO IMPRESIONANTĂ | Liniștea care schimbă: ”70% din timpul meu este în natură”
Cine este soția lui Chuck Norris, femeia pentru care starul filmelor de acțiune a renunțat la carieră
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant