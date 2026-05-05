Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan, de la ora 18:00

Președintele Nicușor Dan va susține marți, de la ora 18:00, declarații de presă la Palatul Cotroceni, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, anunță Administrația Prezidențială.

Declarațiile președintelui vor fi transmise live pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Şeful statului nu va răspunde şi la întrebări.

Soarta premierului Ilie Bolojan la conducerea Guvernului a fost decisă, marți, de o majoritate de peste 280 de parlamentari, care au votat în favoarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR.

Este cel mai mare număr de voturi „pentru” înregistrat la adoptarea unei moțiuni de cenzură în istoria Parlamentului României. Din acest moment, România intră într-o perioadă de negocieri și consultări pentru formarea unui nou Guvern.

