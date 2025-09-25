Nicușor Dan, primul interviu după ședința CSAT, la Digi24

Președintele Nicușor Dan vine la ora 21:00, la „Jurnalul de Seară”, ca să explice ce va face România cu dronele rusești care intră pe teritoriul nostru, să clarifice importanța votului de duminică din Republica Moldova și să dezvăluie cum i-a convins pe liderii Coaliției să îngroape, cel puțin pe moment, securea războiului.



Consiliul Suprem de Apărare a Țării stabilește azi cine dă ordinul privind doborârea dronelor rusești și modul în care va fi apărat teritoriul României. Președintele Nicușor Dan vine la Jurnalul de Seară să explice deciziile CSAT, să vorbească despre pericolul crizei economice și riscurile creșterii popularității partidelor extremiste.

Ce se va întâmpla cu rețelele sociale care au contribuit la manipularea în masă în favoarea extremistului pro-rus Călin Georgescu? Șeful statului ne va lămuri.

Numirea șefilor SRI și SIE, alegerile din Republica Moldova, relația specială cu Statele Unite și succesiunea la Primăria Capitalei vor fi de asemenea discutate de Cosmin Prelipceanu cu președintele României.

Editor : A.D.V.