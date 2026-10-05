Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni, după consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este a patra desemnare de premier făcută de șeful statului, după ce precedentele trei tentative de formare a unui nou guvern au eșuat.

Nicușor Dan a anunțat luni seara că îl nominalizează pe Luca Niculescu pentru funcția de premier: „Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii patru ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de patru ani în care a dus la elaborarea o sută de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Și tot legat de OCDE, cred că este un moment în care România să facă saltul, atât economia românească și administrația românească să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite”.

Șeful statului a subliniat că alegerea sa a venit în urma consultărilor cu partidele, avute astăzi la Palatul Cotroceni. „Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din parlament. E important, e necesar ca România să aibă un guvern și în termen imediat, pentru că sunt instituții care au nevoie de rectificare, e nevoie de un buget pentru anul viitor, dar și în termen mediu, pentru că prelungirea incertitudinii va avea efecte pe viața românilor, cursul de schimb valutar. Am văzut evoluția din zilele astea pe dobânzile la credite, pe investițiile care așteaptă terminarea acestei etape de incertitudine, investiții care înseamnă locuri de muncă pentru români. Și am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României și, de asemenea, va respecta țintele financiare și toate angajamentele pe care România și le-a asumat”, a mai declarat Nicușor Dan.

Declarația președintelui a fost urmată de un scurt discurs al lui Luca Niculescu, în calitate de premier desemnat. Acesta i-a mulțumit șefului statului pentru încrederea acordată: „Accept această responsabilitate cu de plina conștiință a dificultății momentului”.

„România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care, la rândul său, este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii”, a transmis premierul desemnat.

„Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii. Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție și am în credere că o putem avea. Pentru că există un exemplu recent, pe care l-a citat și domnul președinte, care arată că atunci când dorim ceva, cu adevărat, atunci ei bine putem reuși. În ultimii ani, în ultimii patru ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru acest obiectiv comun, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Iar astăzi, România este, practic, prima dintre cele 8 țări candidate care a încheiat evaluările tehnice ale procesului de aderare la această organizație. Acest lucru a fost posibil pentru că, într-un moment important, oameni cu opinii, oameni cu apartenențe politice diferite, au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare, spre interesul României. Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despartă”, a mai transmis Luca Niculescu.

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Luni, rând pe rând, reprezentanții partidelor și formațiunilor politice parlamentare s-au întâlnit cu Nicușor Dan și cu reprezentanții Administrației Prezidențiale.

USR și AUR au cerut convocarea alegerilor anticipate, PSD a reiterat că îl propune pe Sorin Grindeanu, din partea PNL s-a observat o ușoară flexibilizare, în timp ce UDMR, prin vocea lui Kelemen Hunor, a transmis că mai e nevoie de două desemnări, în așa fel încât criza politică să înceteze.

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Editor : M.G. | M.I.