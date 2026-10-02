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Nicușor Dan publică o fotografie cu Donald Trump, de la New York: „O onoare să mă întâlnesc cu președintele SUA”. Ce i-a transmis

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nicusor cu trump si mirabela
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, alături de Donald Trump. Foto: x.com/NicusorDanRO
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Președintele Nicușor Dan a publicat o fotografie de la New York, în care apare alături de Donald Trump și de partenera sa Mirabela Grădinaru, realizată la recepția oferită de liderul american cu ocazia Adunării Generale a ONU, care s-a desfășurat spre finalul lunii septembrie. În mesajul transmis după întâlnire, șeful statului a subliniat importanța Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și angajamentul României pentru consolidarea apărării și securității.

„O onoare să mă întâlnesc cu președintele Donald Trump la New York, la recepția pe care a găzduit-o pentru Adunarea Generală a ONU.

România acordă o mare importanță Parteneriatului său Strategic cu Statele Unite. Obiectivul nostru este clar: să lucrăm împreună cu președintele Trump pentru a duce această relație specială la un nou nivel și pentru a asigura mai multă securitate și prosperitate pentru ambele noastre țări.

Prezența militară și economică a Statelor Unite în România este esențială pentru securitatea și prosperitatea noastră. Suntem de acord: securitatea începe acasă. România își va face partea pentru a-și consolida propria apărare și capacitatea de descurajare. În calitate de unul dintre cei mai apropiați aliați ai Americii din sud-estul Europei, vom continua să ne respectăm angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România”, a scris Nicușor Dan pe rețeaua X.

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Nicușor Dan s-a aflat la New York pentru participarea la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, pe data de 23 septembrie. În cadrul vizitei, președintele român a participat la recepția tradițională oferită de Donald Trump și Prima Doamnă a SUA, Melania Trump.

Vizita a inclus și intervenția națională a României în plenul Adunării Generale, precum și mai multe întâlniri dedicate securității și relațiilor economice dintre România și Statele Unite.

La ONU, Nicușor Dan a vorbit despre războiul din Ucraina și securitatea regiunii, reafirmând sprijinul României pentru Ucraina.

„În calitate de stat membru al UE cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian”, a declarat președintele.

El a subliniat și necesitatea consolidării apărării și securității în regiunea Mării Negre.

Editor : Ana Petrescu

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