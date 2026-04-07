Președintele Nicușor Dan a admis marți, 7 aprilie, că două dintre persoanele care au lucrat în echipa lui de campanie sunt implicate în ancheta DIICOT legată de controversa pozelor de la o presupusă întâlnire între Florian Coldea, Nicușor Dan și Victor Ponta, publicate anul trecut de Elena Lasconi, în plină campanie electorală.

„În campania electorală am lucrat cu mai multe echipe subcontractate de alte firme. E o certitudine că în ancheta DIICOT două din aceste persoane au fost în filmarea și fotografia de care vorbim. Mai departe, e treaba procurorilor și mi-aș dori, e foarte bine că au ajuns până aici, dar ar trebui să ajungem la întrebarea esențială: cine i-a plătit”, a declarat președintele Nicușor Dan, în cadrul unor declarații de presă susținute în Timișoara.

Președintele a mai menționat că nu a fost audiat la DIICOT în acest dosar.

Reamintim că este vorba de pozele pe care Elena Lasconi, atunci candidată USR la preziedențiale, le-a publicat pe 1 mai (în plină campanie electorală pentru alegerile prezidențiale) și în care, susținea ea, apăreau Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea (fost adjunct SRI).

Victor Ponta și Nicușor Dan au făcut imediat plângere penală la DIICOT, iar cele trei persoane despre care Elena Lasconi susținea că apăreau în poze au subliniat că este vorba de „un fals”.

Un an mai târziu, potrivit informațiilor obținute de Digi24, procurorii au constatat că ar fi fost vorba de o înscenare, organizată de mai multe persoane, inclusiv două persoane care au lucrat în echipa de campanie a lui Nicușor Dan.

Potrivit acelorași informații, „rolurile” lui Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta ar fi fost jucate de actori.

În prezent, patru persoane au fost puse sub acuzare pentru divulgare de informații false, potrivit surselor judiciare citate de Digi24.

La finalul săptămânii trecute, Victor Ponta anunța că a fost chemat la audieri la DIICOT, în calitate de parte vătămată, și i-au fost comunicate aceleași informații.

„Era o minciună, numai doamna Lasconi putea să creadă prostia asta (...) Au patru suspecți. Patru, trei tineri și un tip mai în vârstă, nu știu încă exact care este rolul lor (...) Ei au lucrat pentru candidați, dar pentru cine? Pentru Lasconi sigur nu au lucrat, pentru mine sigur nu, pentru că m-a afectat destul de mult (...) Nu e vorba doar de poze falsificate, e mult mai mult decât atât”, a transmis Victor Ponta, pe Facebook.

În dosar a fost audiată și Elena Lasconi, în calitate de martor.

„Îi las să își facă treaba și le pun la dispoziție tot ce vor (...) Nu am câștigat nimic din toată treaba asta”, a declarat Elena Lasconi pentru Cotidianul.

Până în prezent, DIICOT nu a comunicat oficial informații referitoare la acest dosar. Surse judiciare au explicat pentru Digi24 că procurorii verifică dacă respectivele fotografii au fost modificate digital și dacă planul a fost pus la cale de un alt candidat.

