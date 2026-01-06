Președintele Nicușor Dan va petrece noaptea de marți spre miercuri în capitala Franței, acolo unde a participat la reuniunea Coaliției de Voință. Potrivit surselor Digi24, din cauza vremii nefavorabile, avionul militar de tip Spartan, care l-a transportat pe șeful statului român la Paris, nu poate ateriza în România.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, noi coduri galbene de ninsori, polei, vânt puternic și ger. Mai bine de jumătate din țară se află sub avertizări de vreme severă, iar temperaturile vor ajunge local până la –15 grade Celsius.

Totodată, Centrul Infotrafic avertizează, marţi seară, că se circulă în condiţii de ceaţă densă în mai multe zone din vestul, centrul şi estul ţării. Meteorologii au emis avertizzări cod galben de ceaţă pentru sute de localităţi din ţară.

În aceste condiții, piloții avionului militar de tip Spartan, cu care președintele Nicușor Dan a mers la Paris, au decis să amâne călătoria de întoarcere spre România. Așadar, șeful statului va rămâne în capitala Franței în noaptea de marți, 6 ianuarie, spre miercuri.

Șeful statului a ales să efectueze deplasarea către capitala Franței la bordul acestei aeronave militare de tip Spartan, înainte de decolare Nicușor Dan explicându-le jurnaliștilor faptul că România nu își permite un avion prezidențial.

Președintele României a prezentat marți concluziile reuniunii Coaliției de Voință de la Paris, unde liderii statelor aliate ale Ucrainei au discutat garanțiile de securitate ce ar urma să fie activate după un eventual armistițiu cu Rusia. Șeful statului a anunțat că documentul rezultat din aceste discuții nu va rămâne o declarație de intenție, ci va fi trecut prin Parlamentul României, subliniind în același timp rolul Statelor Unite în monitorizarea păcii, contribuția României la securitatea regională, inclusiv în Marea Neagră, precum și poziția țării noastre privind sprijinul pentru Ucraina.

