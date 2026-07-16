Nicușor Dan răspunde ironic la acuzațiile unui liberal că este influențat de PSD: „La vârsta adultă, exaltarea nu e bună”

Nicușor Dan a vorbit în conferința de presă de joi despre afirmațiile liberalului Alexandru Muraru care i-a transmis prin intermediul unui comunicat să nu mai ceară PNL să salveze PSD. Președintele a spus că la „vârsta adultă, exaltarea nu e bună”.

„La vârsta adultă, exaltarea nu e bună, mai ales când vorbeşti în numele unei categorii de oameni care ţi-au dat mandat”, a spus preşedintele Nicuşor Dan despre apelul făcut de liberalul Alexandru Muraru, care i-a transmis președintelui să nu le ceară liberalilor să salveze PSD.

Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan, înainte de consultările de luni, să nu le ceară liberalilor să salveze PSD, pentru că PNL este rupt definitiv de acest partid, „oricâte decizii s-ar da în instanţă şi oricât ar încerca să se amestece în viaţa internă a partidului lor”.

„Dacă credeţi că veţi combate extremismul alături de PSD, sunteţi într-o mare eroare”, i-a mai spus acesta lui Nicușor Dan.

„Pentru prima dată în ultimele două decenii, PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelui României. Se conturează un binom politic toxic, în care sunt promovate nominalizări fără susținere parlamentară și sunt încurajate tentative de destabilizare și lovituri de palat în partidele politice”, a scris Alexandru Muraru într-un comunicat.

„Românii nu pot fi păcăliți. Ei văd cine aplaudă fiecare nominalizare și înțeleg foarte bine cui folosesc aceste jocuri de culise”, a adăugat acesta.

Președintele, întrebat dacă este pesedist: „Încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România”

Nicuşor Dan a răspuns, întrebat dacă este pesedist, în condiţiile în care susţinătorii lui i-au pus porecla PSDAN, că uneori, când iei cele mai bune decizii, în viaţa personală, în viaţa publică, nu trebuie să te uiţi doar la pasul întâi pentru că se poate că tentaţia pe care o ai la pasul întâi să fie nocivă la pasul 2 sau 3.

„Răspunsul este că am un mandat, şi în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România”, a răspuns şeful statului.

„Uneori, când iei cele mai bune decizii, în viaţa personală, în viaţa publică, în viaţa politică, nu trebuie să te uiţi doar la pasul întâi. Se poate că tentaţia pe care o ai la pasul întâi să fie nocivă la pasul 2 sau la pasul 3. Ăsta este răspunsul”, a mai spus Nicuşor Dan.

Editor : Liviu Cojan