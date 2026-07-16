Live TV

Nicușor Dan răspunde ironic la acuzațiile unui liberal că este influențat de PSD: „La vârsta adultă, exaltarea nu e bună”

Data actualizării: Data publicării:
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru. Foto: Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Președintele, întrebat dacă este pesedist: „Încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România”

Nicușor Dan a vorbit în conferința de presă de joi despre afirmațiile liberalului Alexandru Muraru care i-a transmis prin intermediul unui comunicat să nu mai ceară PNL să salveze PSD. Președintele a spus că la „vârsta adultă, exaltarea nu e bună”.

„La vârsta adultă, exaltarea nu e bună, mai ales când vorbeşti în numele unei categorii de oameni care ţi-au dat mandat”, a spus preşedintele Nicuşor Dan despre apelul făcut de liberalul Alexandru Muraru, care i-a transmis președintelui să nu le ceară liberalilor să salveze PSD. 

Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan, înainte de consultările de luni, să nu le ceară liberalilor să salveze PSD, pentru că PNL este rupt definitiv de acest partid, „oricâte decizii s-ar da în instanţă şi oricât ar încerca să se amestece în viaţa internă a partidului lor”.

„Dacă credeţi că veţi combate extremismul alături de PSD, sunteţi într-o mare eroare”, i-a mai spus acesta lui Nicușor Dan.

„Pentru prima dată în ultimele două decenii, PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelui României. Se conturează un binom politic toxic, în care sunt promovate nominalizări fără susținere parlamentară și sunt încurajate tentative de destabilizare și lovituri de palat în partidele politice”, a scris Alexandru Muraru într-un comunicat.

„Românii nu pot fi păcăliți. Ei văd cine aplaudă fiecare nominalizare și înțeleg foarte bine cui folosesc aceste jocuri de culise”, a adăugat acesta.

Președintele, întrebat dacă este pesedist: „Încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România”

Nicuşor Dan a răspuns, întrebat dacă este pesedist, în condiţiile în care susţinătorii lui i-au pus porecla PSDAN, că uneori, când iei cele mai bune decizii, în viaţa personală, în viaţa publică, nu trebuie să te uiţi doar la pasul întâi pentru că se poate că tentaţia pe care o ai la pasul întâi să fie nocivă la pasul 2 sau 3.

„Răspunsul este că am un mandat, şi în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România”, a răspuns şeful statului.

„Uneori, când iei cele mai bune decizii, în viaţa personală, în viaţa publică, în viaţa politică, nu trebuie să te uiţi doar la pasul întâi. Se poate că tentaţia pe care o ai la pasul întâi să fie nocivă la pasul 2 sau la pasul 3. Ăsta este răspunsul”, a mai spus Nicuşor Dan.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
oleksandr sirski in uniforma de camuflaj
3
Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene: „Sunt soldați care nu au părăsit linia...
Vladimir Putin și Xi Jinping
4
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la...
Andrej Babis
5
Parchetul European, condus de Kovesi, a ajuns și la fondurile europene folosite de...
FIFA n-a stat pe gânduri: decizia luată, după ce Anglia a făcut o plângere oficială împotriva Argentinei
Digi Sport
FIFA n-a stat pe gânduri: decizia luată, după ce Anglia a făcut o plângere oficială împotriva Argentinei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
casa pensii ironie DIICOT
Nicușor Dan, despre postarea ironică a DIICOT: Suntem prea tensionați dacă facem din asta o mare discuție
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Bolojan, la consultările cu sindicatele: PNL va vota legea salarizării în forma agreată cu Comisia Europeană
nicusor dan kiev 8 bis
Nicuşor Dan: Soluția pentru criza politică este la partide. Ce crede despre varianta cu patru guverne succesive
nicusor dan
Nicușor Dan reacționează după decizia CJUE privind prescripția: Parlamentul trebuia să corecteze legea
nicusor dan, expo SUA 2
Nicușor Dan: România și SUA au un parteneriat „mai solid ca niciodată”. „Există un uriaș potențial”
Recomandările redacţiei
Vasile Dîncu la o ședință de Guvern.
Vasile Dîncu: „Nu avem destule argumente să spunem că AUR e partid...
atac cibernetic avertizare
Nou atac cibernetic asupra unei platforme publice. MIPE: Aplicația...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Finanţare istorică pentru România: Nuclearelectrica primește 800...
Volodimir Zelenski
Zelenski cere unitate după ruptura dintre ministrul Apărării și șeful...
Ultimele știri
Nazare, discuții cu reprezentanții Moody’s: Următoarele săptămâni sunt extrem de importante pentru calificativul de țară
CCR a respins ordonanța privind litigiile salariale ale bugetarilor: Guvernul nu a justificat urgența
Rezultate LOTO - Joi, 16 iulie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Văduva lui Hugh Hefner regretă căsnicia cu mogulul: "M-am făcut tot mai mică pentru ca lumea lui să pară și...
Cancan
Anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule 😲
Fanatik.ro
”Cel mai frumos moment după Argentina – Anglia” care nu s-a văzut la TV. Ce a făcut Lionel Scaloni după ce...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Criza politică a blocat transferurile în SuperLiga! FCSB, U Craiova, Dinamo, Rapid nu pot legitima jucătorii...
Adevărul
Obiceiurile turiștilor care îi enervează pe hotelieri. Greșelile care pot aduce costuri suplimentare
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Cum a ajuns Messi să se pozeze cu bebelușul Lamine Yamal în 2007. Cei doi se înfruntă acum în finala CM 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
Pro FM
Andreea Bănică se mândrește cu felul în care arată în costum de baie la 48 de ani: "Nu încerc să păcălesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sacrificiul pe care Matt Damon nu îl va mai face niciodată pentru un rol: „Nu este ceva ce voi repeta”
Adevarul
Cazul care a divizat Italia: bijutier condamnat „pe viață” pentru că a împușcat doi tâlhari după un jaf. Apel...
Newsweek
Pensionar la 60 ani, 35 ani munciți. Cu ce penalizare iese la pensie? Cât pierde la pensionarea anticipată?
Digi FM
"Glezna mea este încă ruptă". Lindsey Vonn continuă cea mai dificilă cursă din viața ei, la cinci luni după...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...