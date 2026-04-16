Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară că, în cazul în care PSD va veni la Palatul Cotroceni cu o propunere de guvern din care să facă parte și AUR, nu va accepta aceasta variantă. În cadrul aceluiași interviu, șeful statului a vorbit și despre varianta unui guvern minoritar, despre care a spus că este posibil, ținând cont ca Ilie bolojan este un oms erios, care ce spune face. Pe de altă parte, Dan a refuzat să ia partea vreuneia din părți în scandalul privind cererea PSD ca premierul Bolojan să demisioneze.

„Suntem la un moment în care PSD-ul va anunţa oficial, probabil, ceea ce ne aşteptăm cu toţii să anunţe, probabil că PNL-ul va răspunde în ceea ce acum o săptămână sau două a votat în Comitetul lor politic. Va fi o perioadă în care sper eu că vom avea, şi sunt destul de optimist, că vom avea un acord politic pe nişte acţiuni parlamentare necesare pentru PNRR şi mai departe va exista un dialog politic între aceste partide, care se va finaliza cu o soluţie. Nu o să dau note fiecăruia din scenariile pe care le avem”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Europa FM.

Varianta unui Guvern minoritar

Şeful statului a admis că este posibil să avem un guvern minoritar.



„E posibil să avem un guvern minoritar. Un guvern minoritar la un moment dat va avea nevoie de o susţinere în Parlament, întrebarea este dacă o va avea sau nu o va avea? Şi aici din nou intrăm în zona de scenarii”, a precizat el.



Despre o demisie a premierului Ilie Bolojan, şeful statului a afirmat că acesta a spus public că nu va demisiona din funcţie. „Domnul Bolojan e un om serios şi, de obicei, ce spune, face”, a spus el.

Dan respinge participarea AUR la guvernare

Întrebat dacă există și varianta numirii unui premier susținut de o coaliție PSD-AUR, Nicușor Dan a spus clar nu.

„Spre deosebire de toate, cum să spun, răspunsurile defensive pe care vi le-am dat, pentru că e ceva ce nu depinde constituțional de președinte, aici pot să vă dau un răspuns foarte ferm, pentru că pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, ar trebui ca președintele, adică eu, să numesc un premier PSD care să îmi spună că va avea o susținere PSD-AUR și asta eu nu voi face niciodată”, a declarat președintele.

Premier PSD cu susținere PNL și USR

Despre un premier PSD care să arate că are o susţinere alături de PNL şi UDMR, preşedintele a spus: „Eu îmi doresc, chiar dacă am fost criticat de USR, ca USR-ul să facă parte din majoritate. De fapt, îmi doresc ca toate cele patru partide şi minorităţile să găsească o formula, pentru a coabita”.



Şeful statului a fost întrebat şi dacă a picat varianta rotativei guvernamentale în anul viitor.



„Eu cred că toate variantele sunt în momentul acesta pe masă”, a arătat Nicuşor Dan.



Preşedintele a povestit că, în decembrie, la un Consiliu European, l-a întrebat un ministru european ce se întâmplă în România şi i-a spus că „încep să apară probleme personale în interiorul coaliţiei de guvernare”.



„Ce pot eu să văd în momentul de faţă este dorinţa celor patru partide şi a minorităţilor de a participa la guvernare. Acum ţine de responsabilitatea noastră a tuturor de a vedea cum putem să aranjăm lucrurile astea astfel încât ei, cu toate diferenţele şi cu toate certurile previzibile viitoare, să continue”, a subiniat preşedintele Nicuşor Dan.

Cum răspunde la criticile că nu susține pe nimeni din coaliție

Nicușor Dan a mai spus, în cadrul interviului, că dorește o soluție echilibrată la criza din coalitie și nu vrea să se poziționeze nici de partea lui Ilie Bolojan, nici de partea PSD, pentru că rolul său este unul de mediator.

„Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Într-o perioadă în care fiecare dintre sau cei mai mulţi dintre susţinătorii acestor partide au emoţii puternice la adresa partenerului de guvernare, încerc să mediez această situaţie socială”.

Şeful statului a comentat şi criticile că nu susţine o parte sau alta a coaliţiei.

„Eu le spun tuturor, şi evident că asta are un cost electoral, nu se poate să guvernăm România fără unii sau fără ceilalţi. Şi ca să facem asta, România are nevoie de un mediator. Ăsta este răspunsul meu”, a explicat preşedintele.

„Am spus că este o dispută emoţională între două tabere, şi cu capitalul politic pe care îl am, spun că asta nu este sănătos”, a continuat șeful statului.

Editor : B.E.