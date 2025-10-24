Nicușor Dan reacționează la atacurile dintre liderii PSD și Ilie Bolojan: „Unele persoane ar putea să se abțină”

Președintele Nicușor Dan a comentat vineri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Iași, tensiunile din Coaliția de guvernare care s-au înmulțit în ultimul timp între liderii PSD și premierul Ilie Bolojan. Președintele a precizat că unele dintre conflicte sunt legitime, însă în unele cazuri politicienii „ar putea să se abțină”.

„În momentul acesta avem o coaliție care are 65% în Parlament și un guvern care are un prim-ministru. Nu văd de ce această situație trebuie să se schimbe. Bineînțeles că există și conflicte, cred că unele sunt legitime. Cred că, la unele dintre ele, persoanele ar putea să se abțină. Se întâmplă să nu se abțină. Suntem oameni, natura umană este diversă. Asta e situația,” a declarat Nicușor Dan.

Despre atacurile lansate de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la adresa premierului Bolojan, Nicuşor Dan a răspuns că există un tip de retorică auzită în ultimii 30 de ani, dar că trebuie să se ţină cont că în PSD urmează un congres, iar pe 7 decembrie vor fi alegeri la Primăria Capitalei.

„Suntem înainte de 7 noiembrie. Cred că după 7 noiembrie o să avem mai puține astfel de luări de poziție. Ne uităm și la contextul electoral. Există un congres PSD în 7 noiembie, sunt alegeri pentru Primăria Capitalei pe 7 decembrie. Și există un timp de retorică pe care noi l-am auzit în ultimii 30 de ani. Opinia mea este că tipul ăsta de retorică nu mai ține ca acum 10, 20 de ani, dar suntem într-o democrație și fiecare își face poziționările în spațiul public așa cum consideră de cuviință,” a precizat președintele.

