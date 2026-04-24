Nicușor Dan reacționează la noua declarație discriminatorie ale lui George Simion: „E sub orice nivel de dialog”

Președintele Nicușor Dan spune că cea mai recentă declarație a președintelui AUR, George Simion, care a spus că România are un șef de stat „paraplegic”, este „sub orice nivel de dialog”. De altfel, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a fost sesizat în legătură cu această declarație și a deschis o anchetă.

Întrebat cum comentează afirmațiile lui Simion, Dan a spus: „Declarația este sub orice nivel de dialog”.

„Noi, politicienii, reprezentăm în urma votului niște categorii de oameni. Da, categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi și cred că oamenii ăștia se rușinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul folosește termenii ăștia”, a spus Dan.

„Dincolo de asta, ca fenomen general - și nu numai România - se întâmplă să recurgi la injurii și fel de fel de metafore din astea îndoielnice, când nu ai argumente. Noi trebuie să ne întoarcem la argumente”, a adăugat el.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării îl cercetează pe președintele AUR, Nicuşor Dan, ca urmare a unei sesizări primite vineri. Simion este acuzat că a utilizat în sens peiorativ termenul „paraplegic”, referindu-se la preşedintele Nicuşor Dan, într-un discurs ţinut la o întâlnire la Azomureş, joi, 23 aprilie.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc sa se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celalalte partide. De el promit că mă ocup mâine (vineri, 24 aprilie - n.r) într-o reacţie publică”, a declarat Simion în faţa audienţei,

Editor : M.B.