Live TV

Nicușor Dan reacționează la noua declarație discriminatorie ale lui George Simion: „E sub orice nivel de dialog”

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan la Cotroceni. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan spune că cea mai recentă declarație a președintelui AUR, George Simion, care a spus că România are un șef de stat „paraplegic”, este „sub orice nivel de dialog”. De altfel, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a fost sesizat în legătură cu această declarație și a deschis o anchetă.

Întrebat cum comentează afirmațiile lui Simion, Dan a spus: „Declarația este sub orice nivel de dialog”.

„Noi, politicienii, reprezentăm în urma votului niște categorii de oameni. Da, categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi și cred că oamenii ăștia se rușinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul folosește termenii ăștia”, a spus Dan.

„Dincolo de asta, ca fenomen general - și nu numai România - se întâmplă să recurgi la injurii și fel de fel de metafore din astea îndoielnice, când nu ai argumente. Noi trebuie să ne întoarcem la argumente”, a adăugat el.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării îl cercetează pe președintele AUR, Nicuşor Dan, ca urmare a unei sesizări primite vineri. Simion este acuzat că a utilizat în sens peiorativ termenul „paraplegic”, referindu-se la preşedintele Nicuşor Dan, într-un discurs ţinut la o întâlnire la Azomureş, joi, 23 aprilie.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc sa se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celalalte partide. De el promit că mă ocup mâine (vineri, 24 aprilie - n.r) într-o reacţie publică”, a declarat Simion în faţa audienţei,

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
Digi Sport
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Momentul când prințul William întreabă o femeie de 100 de ani care este secretul longevității. I-a lăsat pe...
Cancan
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Fanatik.ro
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Omul lui Donald Trump, avertisment incredibil înainte de Cupa Mondială: „Iranul nu poate aduce teroriști în...
Adevărul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a...
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Bolojan, anunț ferm: „Va crește vârsta de pensionare a militarilor, a polițiștilor, nu există altă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Așteptat să facă anunțul cerut de toată planeta, Donald Trump i-a lăsat pe toți fără cuvinte: ”Asta vor face?”
Pro FM
A rupt tăcerea după 15 ani. Russell Brand, adevărul despre motivul pentru care s-a căsătorit cu Katy Perry...
Film Now
Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit, după opt luni de relație. Un apropiat i-a dat de gol: „Este complet...
Adevarul
Enigmele sanctuarului de la Pustiosu, de pe Via Transilvanica. Locul tainic al dacilor, lângă fostele mine de...
Newsweek
Expert: Cum dovediți că indexarea pensiilor a fost anulată ilegal? Pașii de urmat pentru a vă lua banii înapoi
Digi FM
Charlize Theron și-a ales țara în care se va muta: „Vă place sau nu, vin!”. Ce a convins-o pe actriță să ia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu dispare pofta de dulce, chiar dacă renunți la zahăr. Ce spun experții
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Secretul dureros pe care tatăl Ritei Wilson l-a ascuns o viață întreagă: „Încă nu pot trece peste asta”
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”