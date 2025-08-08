Nicușor Dan readuce 7 judecători în sistem, dar valul de pensionări continuă. Președintele spunea că vrea să îi convingă să rămână

Președintele Nicușor Dan a semnat reîncadrarea în funcție a șapte judecători, în contextul în care spunea că va vorbi cu magistrații pentru a-i convinge să rămână în sistem. Valul de pensionări continuă, pentru că în paralel a semnat și patru pensionări, după ce săptămâna trecută a pensionat alți 73 de procurori și judecători.

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan a semnat vineri mai multe decrete prin care readuce în sistem șapte judecători, de la data de 1 septembrie. Unii dintre aceștia se pensionaseră cu mai mulți ani în urmă.

Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Părăușanu Mihaela, cu grad profesional de judecătorie, la Judecătoria Buftea, la data de 1 septembrie 2025;

Părăușanu Mihaela s-a pensionat în 2022 de la Judecătoria Râmnicu-Vâlcea.

Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Nolden Nicoleta, cu grad profesional de curte de apel, la Tribunalul Giurgiu, la data de 1 septembrie 2025;

Tot în 2022 se pensionase și Nolden Nicoleta. După pensionare, aceasta s-a angajat la cabinetul unui deputat, s-a transferat la Inspecția Judiciară și de acolo a fost detașată consul la Bonn, ca angajată a Ministerului de Externe (MAE), potrivit PressHub.

Alte decrete:

Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a domnului Filipoaia Mihai-Mureș, cu grad profesional de judecătorie, la Judecătoria Bistrița, la data de 1 septembrie 2025;

Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Gașpar Rodica-Steluța, cu grad profesional de tribunal, la Tribunalul Dolj, la data de 1 septembrie 2025;

Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Oprea Liliana, cu grad profesional de curte de apel, la Tribunalul Olt, la data de 1 septembrie 2025;

Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Tănăsescu Caterina, cu grad profesional de curte de apel, la Tribunalul Dolj, la data de 1 septembrie 2025;

Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Bîță Nicoleta-Daniela, cu grad profesional de judecătorie, la Judecătoria Iași, la data de 1 septembrie 2025;

Pensionări pe bandă rulantă

În același timp, președintele a semnat și patru decizii de pensionare ale unor procurori. Săptâmâna trecută, Nicușor Dan a semnat alte 73 de pensionări și o demisie pentru procurori și judecători.

Într-o conferință de presă, șeful statului spunea că are 76 de cereri de pensionare în analiză și că va încerca să îi sune pe magistrați pentru a-i convinge să rămână în continuare în sistem. „Este total aberant ca în legea actuală, pensia pe care o ia magistratul care iese din sistem să fie cât salariul, pentru că asta încurjează oamenii să iasă din sistem. Am pierdut calitatea actului de justiție, pentru că nimic nu poate să compenseze experiența pe care o au acești oameni. (...)

Am avut mai multe cereri de pensionare de analizat, 76 mai precis. În intervalul acesta, doi dintre magistrați și-au retras această cerere, ceea ce nu pot decât să apreciez, în două magistrații spun că nu s-ar pensiona, intenționez să vorbesc la telefon cu aceștia pentru a-i convinge să rămână, analiza este finalizată. Ele vor fi publicate vineri după-amiază în monitorul oficial”, a spus șeful statului.

Magistrații s-au arătat nemulțumiți de noul proiect de lege privind reforma pensiilor speciale, ba chiar un membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) l-a comparat pe premierul Ilie Bolojan cu „un măcelar într-o sală de operație”.

Editor : A.G.