Live TV

Nicușor Dan readuce 7 judecători în sistem, dar valul de pensionări continuă. Președintele spunea că vrea să îi convingă să rămână

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan
Foto: presidency.ro
Din articol
Pensionări pe bandă rulantă

Președintele Nicușor Dan a semnat reîncadrarea în funcție a șapte judecători, în contextul în care spunea că va vorbi cu magistrații pentru a-i convinge să rămână în sistem. Valul de pensionări continuă, pentru că în paralel a semnat și patru pensionări, după ce săptămâna trecută a pensionat alți 73 de procurori și judecători. 

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan a semnat vineri mai multe decrete prin care readuce în sistem șapte judecători, de la data de 1 septembrie. Unii dintre aceștia se pensionaseră cu mai mulți ani în urmă.

  • Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Părăușanu Mihaela, cu grad profesional de judecătorie, la Judecătoria Buftea, la  data de 1 septembrie 2025;

Părăușanu Mihaela s-a pensionat în 2022 de la Judecătoria Râmnicu-Vâlcea.

  • Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Nolden Nicoleta, cu grad profesional de curte de apel, la Tribunalul Giurgiu, la data de 1 septembrie 2025;

Tot în 2022 se pensionase și Nolden Nicoleta. După pensionare, aceasta s-a angajat la cabinetul unui deputat, s-a transferat la Inspecția Judiciară și de acolo a fost detașată consul la Bonn, ca angajată a Ministerului de Externe (MAE), potrivit PressHub.

Alte decrete:

  • Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a domnului Filipoaia Mihai-Mureș, cu grad profesional de judecătorie, la Judecătoria Bistrița, la data de 1 septembrie 2025;
  • Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Gașpar Rodica-Steluța, cu grad profesional de tribunal, la Tribunalul Dolj, la data de 1 septembrie 2025;
  • Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Oprea Liliana, cu grad profesional de curte de apel, la Tribunalul Olt, la data de 1 septembrie 2025;
  • Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Tănăsescu Caterina, cu grad profesional de curte de apel, la Tribunalul Dolj, la data de 1 septembrie 2025;
  • Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Bîță Nicoleta-Daniela, cu grad profesional de judecătorie, la Judecătoria Iași, la data de 1 septembrie 2025;

Pensionări pe bandă rulantă

În același timp, președintele a semnat și patru decizii de pensionare ale unor procurori. Săptâmâna trecută, Nicușor Dan a semnat alte 73 de pensionări și o demisie pentru procurori și judecători. 

Într-o conferință de presă, șeful statului spunea că are 76 de cereri de pensionare în analiză și că va încerca să îi sune pe magistrați pentru a-i convinge să rămână în continuare în sistem. „Este total aberant ca în legea actuală, pensia pe care o ia magistratul care iese din sistem să fie cât salariul, pentru că asta încurjează oamenii să iasă din sistem. Am pierdut calitatea actului de justiție, pentru că nimic nu poate să compenseze experiența pe care o au acești oameni. (...)

Am avut mai multe cereri de pensionare de analizat, 76 mai precis. În intervalul acesta, doi dintre magistrați și-au retras această cerere, ceea ce nu pot decât să apreciez, în două magistrații spun că nu s-ar pensiona, intenționez să vorbesc la telefon cu aceștia pentru a-i convinge să rămână, analiza este finalizată. Ele vor fi publicate vineri după-amiază în monitorul oficial”, a spus șeful statului. 

Magistrații s-au arătat nemulțumiți de noul proiect de lege privind reforma pensiilor speciale, ba chiar un membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) l-a comparat pe premierul Ilie Bolojan cu „un măcelar într-o sală de operație”.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
masini pe o autostrada din germania
4
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
Crimă Bucea
5
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează...
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Digi Sport
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pension
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu convoacă liderii PSD, după ce USR s-a opus doliului...
Tanczos Barna
Tanczos Barna: Ministerul Mediului mai are 2 miliarde de euro...
clotilde armand
Clotilde Armand, după ce PSD a anunțat ședință pentru evaluarea...
Ultimele știri
Donald Tusk susține că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape: „Există anumite semnale”
Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să nu poată fi retrasă toată suma o dată.” Explicația economistului
Vânturile violente din Grecia au blocat în porturi feriboturile care merg în cele mai populare insule căutate de turiști
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan ion iliescu
Cum a recunoscut Nicuşor Dan că l-a votat pe Iliescu. El nu a participat la funeraliile fostului președinte
Dragoș Anastasiu.
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu. Decret de vacantare a funcţiei de vicepremier
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce spune despre justiția din România declarația șefei CSM? Răspund Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
colaj digi coalitie simion =iliescu
Moartea lui Iliescu împarte scena politică: în Coaliție e scandal, AUR îl laudă indirect pe fostul președinte. Analist: Se joacă roluri
ciocanel de judecator
Preşedinţii de tribunale acuză „o campanie intensă împotriva magistraţilor”: „Independenţa noastră nu reprezintă un privilegiu”
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Plină din 9 august este Luna Sturion. Aduce revelații transformatoare și iubire profundă pentru 2 zodii
Cancan
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Fanatik.ro
Cu cât au crescut cheltuielile lunare ale unei familii, la o săptămână de la majorarea TVA. Scumpiri majore
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție răvășitoare de ziua ei. Și-a sărbătorit aniversarea pe plajă, în costum de baie
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Pensiile unei categorii de români cresc cu mii de lei de anul viitor. S-au făcut plăți de 7 miliarde
Digi FM
O femeie din Iași, doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă...
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”