Nicușor Dan a admis că a făcut greșeli în negocierile pentru desemnarea unui premier, după două tentative eșuate de nominalizare, însă a refuzat să spună unde anume consideră că a greșit, invocând nevoia de a nu tensiona și mai mult discuțiile. În același timp, el a respins speculațiile privind o eventuală suspendare, spunând că o astfel de măsură este una gravă și nu se justifică în actualul context.

Întrebat dacă își asumă erori în acest proces, Nicușor Dan a admis că astfel de momente au existat, subliniind însă că prioritatea sa este finalizarea negocierilor.

„Evident. Toată lumea greșește. Nu contează acum (în ce moment, n.r.). Interesul meu este ca aceste negocieri să ajungă la un sfârșit și nu vreau să spun lucruri care să inflameze și mai mult”, a declarat acesta.

După criticile apărute în spațiul public, inclusiv privind presupusa implicare în dinamica internă a PNL și nemulțumirile exprimate de o parte dintre alegători, Nicușor Dan a oferit explicații și în contextul scenariului unei eventuale suspendări din funcție.

El a respins ferm ideea și a afirmat că o astfel de măsură nu trebuie tratată superficial.

„Suspendarea președintelui este o chestiune foarte serioasă și nu trebuie să o trivializăm. Suspendarea președintelui este o măsură foarte gravă când președintele încalcă Constituția, nu e cazul de asta”, a spus Nicușor Dan.

El a admis, însă, că este posibil să fi făcut greșeli în relația cu cetățenii și cu o parte dintre susținătorii săi, dar a insistat că toate deciziile au fost luate cu bună-credință.

„Dincolo de asta, în raportul cu cetățenii, cu simpatizanți, foști simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli, însă vreau să-i asigur că tot timpul am acționat cu bună-credință”, a adăugat acesta.

Citește și:

Editor : Ș.A.