Live TV

Video Președintele recunoaște că a greșit în negocierile pentru desemnarea premierului. Ce spune despre o eventuală suspendare

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2026-06-25T193524.595
Nicușor Dan, Eugen Tomac și Adrian Veștea. Foto Inquam
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Nicușor Dan a admis că a făcut greșeli în negocierile pentru desemnarea unui premier, după două tentative eșuate de nominalizare, însă a refuzat să spună unde anume consideră că a greșit, invocând nevoia de a nu tensiona și mai mult discuțiile. În același timp, el a respins speculațiile privind o eventuală suspendare, spunând că o astfel de măsură este una gravă și nu se justifică în actualul context.

Întrebat dacă își asumă erori în acest proces, Nicușor Dan a admis că astfel de momente au existat, subliniind însă că prioritatea sa este finalizarea negocierilor.

„Evident. Toată lumea greșește. Nu contează acum (în ce moment, n.r.). Interesul meu este ca aceste negocieri să ajungă la un sfârșit și nu vreau să spun lucruri care să inflameze și mai mult”, a declarat acesta.

După criticile apărute în spațiul public, inclusiv privind presupusa implicare în dinamica internă a PNL și nemulțumirile exprimate de o parte dintre alegători, Nicușor Dan a oferit explicații și în contextul scenariului unei eventuale suspendări din funcție.

El a respins ferm ideea și a afirmat că o astfel de măsură nu trebuie tratată superficial.

„Suspendarea președintelui este o chestiune foarte serioasă și nu trebuie să o trivializăm. Suspendarea președintelui este o măsură foarte gravă când președintele încalcă Constituția, nu e cazul de asta”, a spus Nicușor Dan.

El a admis, însă, că este posibil să fi făcut greșeli în relația cu cetățenii și cu o parte dintre susținătorii săi, dar a insistat că toate deciziile au fost luate cu bună-credință.

„Dincolo de asta, în raportul cu cetățenii, cu simpatizanți, foști simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli, însă vreau să-i asigur că tot timpul am acționat cu bună-credință”, a adăugat acesta.

Citește și:

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Invasive Red Sea species spotted expanding in waters off Antalya
3
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Furtuna, fulgere, ploaie
4
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
profimedia-1112022296
5
Cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franța: marți, 23 iunie 2026. Câte grade...
A venit decizia: "NU" categoric pentru Iran, înaintea meciului decisiv de la Cupa Mondială!
Digi Sport
A venit decizia: "NU" categoric pentru Iran, înaintea meciului decisiv de la Cupa Mondială!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, întrebat dacă l-a reevaluat pe Grindeanu: Dacă ar fi să lucrez cu opiniile mele, aș numi în Parlament oameni care mi plac
ODAmaD00NDAmaGFzaD0yZGFlMjc3ZTgwNzliZmY1NTY2NDAwYzNjOTY5OWE5Zg==.thumb
Nicușor Dan, despre fotografia în care apare alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Am mâncat la aceeași masă. Nu ne sfătuim politic”
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
A promis Ilie Bolojan că votează Guvernul Tomac și s-a răzgândit? Ce spune Nicușor Dan că s-a întâmplat
Nicușor Dan
Nicușor Dan, despre negocierile partidelor: „Cred că suntem toţi oameni serioşi. Ar fi bine să avem un Guvern până marți”
nicusor dan la pupitrul administratie prezidentiale, declaratii de presa
Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
Prima reacție a MAE român, după ce Iranul a acuzat România de...
masina distrusa in accident
Cinci ani de închisoare pentru șicanare în trafic. Șoferul, condamnat...
mae
Rusia închide consulatul român din Sankt-Petersburg, după măsurile...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionuț Dumitru, despre deficitul bugetar de 1,75% din PIB în primele...
Ultimele știri
„În orice situație, vom fi de partea Rusiei”. Aleksandr Lukașenko spune că s-a întâlnit cu reprezentanți ai lui Volodimir Zelenski
Bebeluș încuiat într-o mașină din Alba Iulia, salvat de un jandarm în timpul liber
Alertă în Dâmbovița: incendiu la un punct de transformare electrică. Zeci de persoane au fost evacuate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Până la sfârșitul lunii iulie, viața acestor 3 zodii se schimbă radical. Cine sunt norocoșii zodiacului
Cancan
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
Fanatik.ro
Fostul crainic al lui Dinamo a scăpat de închisoare după ce a abuzat sexual un minor. Decizia controversată a...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Lovitură financiară dată de sportivul care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a acesteia. Are pe...
Adevărul
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un...
Playtech
Mica localitate din România care devine unul dintre cele mai importante puncte militare din Europa...
Digi FM
Culisele puterii. Florin Negruțiu: „Sistemul s-a reunit și caută un patron. Sorin Grindeanu fuge de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răzvan Lucescu a pus oferta de 7.000.000€ pe "hold" și începe negocierile cu altă echipă!
Pro FM
Lidia Buble, reacție acidă după ce a fost urmărită de trei persoane prin București: „Mi s-a stricat toată...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fostul soț al Sofiei Vergara, mărturisiri despre lupta cu boala misterioasă: „Am avut dureri atât de mari...
Adevarul
AUR susține că poate depăși 40% la viitoarele alegeri. Dan Dungaciu: „Suntem absolut convinși”
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșterea vârstei de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul nașterii?
Digi FM
Au râs de diferența lor de înălțime, dar povestea celor doi a cucerit milioane de oameni. Mirele are doar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Turiștii plătesc să fie „atacați” de sute de rațe. Experiența din Vietnam face furori pe internet
Film Now
Top șapte staruri de la Hollywood care au dispărut din lumina reflectoarelor, dar care rămân de neuitat. Cu...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...