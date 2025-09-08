Nicușor Dan, relaxat privind viitorul coaliției de guvernare: Funcționează, nu am motive de îngrijoare
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni, că nu are motive de îngrijorare privind coaliţia de guvernare, deoarece aceasta funcţionează.
„În orice coaliţie există discuţii, pentru că sunt oameni şi oamenii au opinii diferite şi asta e normal într-o democraţie. Ce e lăudabil este că această coaliţie funcţionează, că pe pachetul de măsuri ea a funcţionat şi eu nu am motive de îngrijorare în momentul ăsta", a spus președintele, potrivit Agerpres, chestionat de jurnaliștii care l-au așteptat la școala unde Nicușor Dan și-a dus fiica în prima zi a noului an școlar.
Totodată, Nicuşor Dan a precizat că data alegerilor pentru Capitală este o decizie a coaliţiei care se va concretiza prin hotărâre de guvern.