Nicușor Dan, relaxat privind viitorul coaliției de guvernare: Funcționează, nu am motive de îngrijoare

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni, că nu are motive de îngrijorare privind coaliţia de guvernare, deoarece aceasta funcţionează.

„În orice coaliţie există discuţii, pentru că sunt oameni şi oamenii au opinii diferite şi asta e normal într-o democraţie. Ce e lăudabil este că această coaliţie funcţionează, că pe pachetul de măsuri ea a funcţionat şi eu nu am motive de îngrijorare în momentul ăsta", a spus președintele, potrivit Agerpres, chestionat de jurnaliștii care l-au așteptat la școala unde Nicușor Dan și-a dus fiica în prima zi a noului an școlar.

Totodată, Nicuşor Dan a precizat că data alegerilor pentru Capitală este o decizie a coaliţiei care se va concretiza prin hotărâre de guvern.

Declarația președintelui vine după ce duminică, în timpul ședinței plenului reunit al celor două camere ale Parlamentului, cu ocazia dezbaterii și votării celor patru moțiuni de cenzură, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan și și-a criticat colegii de coaliție. Toate cele patru moțiuni de cenzură au fost respinse la vot.

