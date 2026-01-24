Live TV

Nicuşor Dan: Respectul față de istorie trebuie să rămână un reper. Imnul național este un simbol al României și nu trebuie huiduit

N dan la focsani, de ziua unirii , la microfon
Nicușor Dan a fost huiduit în timpul discursului de la Focșani. Sursă foto: presidency.ro

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj după ce, sâmbătă, a participat la manifestările dedicate Unirii Principatelor Române la Iaşi şi la Focşani. „Respectul față de istoria noastră trebuie să rămână un reper. Imnul național este un simbol al României și nu trebuie huiduit,” se arată în mesajul președintelui.

„Am ales să fiu astăzi atât la Iaşi, cât şi la Focşani, pentru a marca Unirea Principatelor Române alături de oameni, convins că politica trebuie făcută în mijlocul cetăţenilor, nu de la distanţă. Unirea nu este doar un moment din trecut, ci o responsabilitate pe care o avem, zi de zi, faţă de prezentul şi viitorul României. Acum 167 de ani, înaintaşii noştri au reuşit un act istoric pentru că au înţeles că interesele naţiunii sunt mai presus de diferenţe, orgolii sau conflicte de moment”, a transmis Nicuşor Dan, sâmbătă seară, într-o postare pe X.

„Așa cum spunea Mihail Kogălniceanu, „Unirea este actul energic al întregii națiuni române”. Astăzi, într-o societate marcată de tensiuni și falii, este esențial să ne întrebăm ce înseamnă unirea în prezent și ce putem face, fiecare dintre noi, pentru ca România să își regăsească armonia socială.

România are oameni excepționali: medici dedicați, magistrați profesioniști, antreprenori care au demonstrat că pot construi și performa. Ceea ce ne lipsește încă este capacitatea de a aduna toate aceste energii într-un proiect de țară coerent, pe termen lung pentru sănătate, pentru justiție, pentru economie, pentru viitorul copiilor noștri.

România are nevoie de dialog, de construcție și de o întrebare fundamentală: există un viitor comun în care să fie loc pentru toți românii?” se mai arată în mesajul președintelui.

Nicuşor Dan a făcut referire şi la huiduielile cu care a fost întâmpinat la Focşani şi la Iaşi.

„În acelaşi timp, respectul faţă de istoria noastră trebuie să rămână un reper. Imnul naţional este un simbol al României şi nu trebuie huiduit. El nu aparţine niciunei persoane şi niciunui partid, ci tuturor românilor, iar în momentele de sărbătoare şi de comemorare trebuie onorat”, a precizat Nicușor Dan.

„Unirea, în prezent, înseamnă capacitatea de a comunica, de a ne vedea interesele, de a le apăra și de a le negocia într-o lume aflată într-o competiție geopolitică tot mai dură. Vor avea succes acele societăți care vor ști să își pună energiile împreună.

Rămân optimist și am încredere că avem maturitatea necesară pentru a construi o Românie în care copiii noștri să își dorească să rămână, să trăiască și să își construiască viitorul aici,” a adăugat Nicușor Dan.

