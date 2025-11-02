Nicuşor Dan: Retragerea unor trupe americane nu este o afectare a securităţii. Ce spune despre miza vizitei sale în SUA

Preşedintele Nicuşor Dan spune că retragerea unor trupelor SUA din Europa, inclusiv din România, are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea din regiune.

„Bineînţeles că este un gest cu anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare securităţii”, a spus Dan.

„Este o dezbatere în care noi nu o să interferăm, în cadrul congresului american. Pe partea de securitate, România e o țară sigură. Pe partea de relații România-SUA, lucrurile sunt liniare”, a adăugat el.

Declarația vine în condițiile în care mai mulți congresmeni americani, atât republicani, cât și democrați, intenţionează să blocheze planul administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.

Întrebat dacă va cere preşedintelui american Donald Trump să sporească numărul militarilor din România, în cadrul vizitei pe care ar urma să o facă anul viitor în SUA, Dan a răspuns: „Lucrul cel mai important în relaţia viitoare dintre România şi Statele Unite este o prezenţă economică mult, mult sporită a companiilor americane în România. Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite şi de-aia ea trebuie pregătită din punct de vedere economic foarte bine”.

Dan a adăugat că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.

Editor : M.B.