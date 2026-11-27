Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, că România a făcut toate eforturile pentru a influența decizia SUA privind menținerea trupelor sale în țara noastră. Declarația vine în contextul informațiilor că revizuirea prezenței militare americane în Europa a fost amânată până anul viitor.



„Este o chestiune care ține exclusiv de administrația americană. În calendarul pe care ei și l-au propus și l-au respectat până la momentul 6 noiembrie, noi am fost prezenți în toți pașii pe care acest calendar i-a propus. Adică am răspuns acelui chestionar, am avut mai multe întâlniri, a fost subsecretarul Colby (n.r. Elbridge Colby) la București, deci, pe partea românească, în procesul ăsta, noi am făcut tot ce trebuia și o să vedem decizia de anul acesta sau, cum spuneți, de anul viitor”, a spus Nicușor Dan, întrebat despre informațiile că SUA au amânat revizuirea prezenței militare americane în Europa.

Surse familiarizate cu acest subiect - un oficial occidental și un diplomat european - au dezvăluit că decizia va fi luată anul viitor.

Reevaluarea de către Pentagon a poziției militare a SUA în Europa, denumită „NATO 3.0”, a fost anunțată în luna iunie de către secretarul Apărării Pete Hegseth.

Scopul declarat al acesteia era acela de a transfera o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea convențională a bătrânului continent către țările europene. Inițial, se preconiza ca procesul de revizuire, cu o durată de șase luni, să se încheie cu formularea unor recomandări la începutul lunii decembrie.

Sursele citate de TVP World nu au putut oferi un motiv oficial pentru această întârziere, deși unul dintre ei a speculat că recentele alegeri de la jumătatea mandatului din SUA au constituit un factor, alături de încercările Congresului de a-l destitui pe Hegseth din funcție.

Administrația Trump a pierdut controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului în urma alegerilor din noiembrie, care au înclinat balanța puterii la Washington în favoarea democraților.

Revizuirea poziției SUA față de Europa are loc în contextul în care Polonia insistă pentru o prezență permanentă a trupelor americane pe teritoriul său.

Editor : C.L.B.