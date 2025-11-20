Nicușor Dan: „România a făcut un pas decisiv spre aderarea la OCDE”. Legea privind integritatea în instituții, promulgată

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România avansează decisiv în procesul de aderare la OCDE, după promulgarea, în această săptămână, a legii care întărește regulile de integritate în instituțiile publice. Șeful statului afirmă că actul normativ reprezintă unul dintre standardele esențiale cerute de organizație și că România îl îndeplinește acum „aproape integral”.

„România a făcut încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE. Am promulgat săptămâna aceasta legea privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, un pachet complex de măsuri care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice, pentru a preveni conflictele de interese și influența nejustificată asupra deciziilor statului”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a explicat faptul că legea introduce mecanisme noi pentru prevenirea influenței private asupra deciziilor publice, stabilind reguli de conduită atât înainte, cât și după ocuparea unei funcții publice.

„Actul normativ reglementează perioada de «reflecție» de 12 luni, obligativitatea depunerii declarațiilor pre și post-angajare, precum și un mecanism ferm de verificare și sancționare administrat de Agenția Națională de Integritate”, a scris președintele pe Facebook.

Sunt vizate persoanele cu atribuții sensibile din administrație – achiziții, autorizări, fonduri europene, audit, juridic, funcții de conducere și demnitate publică.

Președintele arată că, înainte de angajare, aceste persoane „nu pot supraveghea, controla sau încheia contracte cu entități private la care au activat în ultimele 12 luni”, iar după încheierea mandatului „nu pot desfășura activități profesionale care se suprapun cu atribuțiile avute în funcție și care ar putea afecta climatul de transparență și imparțialitate”.

Nicușor Dan subliniază că legea reprezintă nu doar o reformă internă, ci o obligație clară în cadrul procesului de aderare la OCDE. „Acest pas nu este doar o ajustare legislativă internă. Este o condiție cheie în procesul de aderare la OCDE, un standard de integritate pe care România îl îndeplinește acum aproape integral”, afirmă șeful statului.

Proiectul legislativ a fost prezentat Grupului de lucru al OCDE pentru integritate, care „a salutat angajamentul statului roman pentru consolidarea integrității și transparenței publice”, a precizat președintele.

„Suntem foarte aproape de obiectivul major: aderarea României la OCDE în 2026. Iar această lege arată că țara noastră își asumă regulile și standardele statelor cu democrații consolidate”, a mai scris Nicușor Dan.

Editor : Ș.A.