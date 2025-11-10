Live TV

Nicușor Dan: România are tradiție și expertiză. Putem redeveni un actor important în industria de apărare

Data publicării:
Nicușor Dan, președintele României. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România are toate datele pentru a deveni un „hub de inovaţie şi producţie în zona industriei de apărare în Europa de Sud-Est” şi a precizat că ţara noastră are o tradiţie în acest sens. Șeful statului a participat, luni dimineață, la Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România).

„Este onoare pentru mine să ofer Patronajul acestui eveniment și să fiu cu dumneavoastră în această dimineață. Știți, colegii mi-au pregătit un discurs care vorbește de cooperarea română-germană începând cu Secolul XIII. Dar o să mă rezum la ultimii 30 de ani și la ce este relevant pentru viitor. Ce e important, și apreciem asta - Germania este principalul investitor străin în România, 17 miliarde de euro, 235.000 de români care sunt angajați în companii germane - câteva exemple, 20.000 la Aumovio, 10.000 la Bosch, și așa mai departe - în domenii de expertiză, electronice senzor, microelectronică, componente de precizie, inclusiv, și asta este foarte important, în zona de cercetare și inovație”, a afirmat președintele României.

Șeful statului a amintit de investițiile germane în România, Rheinmetall, fabrica de pulberi.

„Acum suntem într-un context pe care nu ni l-am dorit, dar suntem nevoiți să creștem în Europa industria de apărare în mod accelerat și această necesitate poate să reprezinte o oportunitate pentru economia noastră și pentru colaborarea între România și Germania. De exemplu, Rheinmetall, fabrica de pulberi, este o investiție, dar această investiție va avea nevoie de lanțuri de aprovizionare care vor fi locale și va duce la un transfer de tehnologie și know-how în piața de România. Deci nu vorbim de relocare, vorbim de construirea comună de capabilități, și cred că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în zona de industria de apărare în Europa de Sud-Est”, a completat el.

„De ce? În primul rând, pentru că are o tradiție”, a continuat Dan.

„Asta înseamnă că există oameni, chiar dacă companiile noastre, care vin dintr-o epocă în care România producea și exporta mult, chiar dacă aceste companii în momentul de față poate că nu sunt în situația cea mai fericită, totuși ele au oameni care au încă o expertiză care poate să fie folosită și, spuneam mai devreme, acei 235.000 de oameni dovedesc că în România avem oameni calificați pentru ce e nevoie pentru industria de apărare.

Asta este istoria. Apoi intrăm într-o zonă de industrie de apărare care necesită tot mai multă tehnologie, și, din nou, aici România stă destul de bine, pentru că școala noastră produce oameni. Apoi, așa s-a întâmplat în cooperarea specială româno-germană, dar în general în industria românească s-a dezvoltat zona de automotive, și vedem că parte din problemele pe care le pune azi industria de apărare au soluții foarte asemănătoare cu cele care au fost deja dezvoltate în industria de automotive”, a mai spus Nicușor Dan.

El a vorbit despre programul SAFE care va aduce noi investiții pentru industria de apărare.

„Apoi, pentru toate investițiile necesare în facilități noi, nu este nevoie să pornim de la zero. Toate acele companii din România comunistă au toate utilitățile și toate condițiile geografice, de protecție, de care au nevoie pentru a începe de la niște condiții care sunt deja îndeplinite. Deci avem o oportunitate de colaborare, și de asta mă bucur că acest eveniment are loc, în condițiile în care know-how, o investiție și o abordare nouă pot să revitalizeze foarte repede oportunitățile industriei românești de apărare. Și avem și banii, Programul SAFE și toate cele care vor urma vor stimula acest tip de producție. Prin urmare, vă doresc o conferință fructuoasă, contacte și contracte cât mai fructuoase pentru fiecare dintre dumneavoastră”, a conchis președintele României.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
3
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
4
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
5
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Digi Sport
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED BALCON MOTIUNI 070925 P12_54555
Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar...
barbat cu un cutit in mana si o femeie pe fundal
Tatăl femeii ucise de fostul soț în Teleorman acuză poliția: A...
Dani Mocanu
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la...
masina de politie
Procurorul general a dispus control la Parchetul de pe lângă...
Ultimele știri
Sistemul de colectare a datelor cetățenilor din state non-UE, extins la noi puncte de frontieră și la Aeroportul Suceava
Reacția lui Donald Trump după ce șeful BBC și-a dat demisia din cauza unui montaj din discursul liderului american: „Era perfect”
Românii plătesc indirect pentru creșterea deficitului comercial. „Guvernul se va împrumuta mai mult, iar costul ajunge la cetățeni”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Care este cel mai mare defect al președintelui. Consilier prezidențial: Nu are multe
2025-11-05-9765
Consilier prezidențial: Mandatul lui Nicușor Dan în SUA vizează atragerea de investiții în energie și apărare
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete, despre bugetul pentru 2026: Nu mai avem voie să subevaluăm cheltuielile și să supraevaluăm veniturile
Radu Burnete, consilier prezidențial.
În ce stadiu sunt reformele magistraților și cele administrative. Consilier prezidențial: Avem două termene limită
INSTANT_DEPUNERE_JUR_OANA_GHEORGHIU_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Oana Gheorghiu, despre Nicuşor Dan: „Îi lipseşte viteza. Aici ne deosebim”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul...
Fanatik.ro
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a dezvăluit tot: „Eu am făcut echipa...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Cât trebuie să câștigi ca să-ți permiți un credit pentru locuință în 2025: Prețurile s-au dublat în marile...
Digi FM
De ce a lipsit tatăl Loredanei Groza de la concertul susținut la Sala Palatului: „Îmi este foarte greu să...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Sean „Diddy” Combs, acuzat că bea alcool artizanal în închisoare. Ce spune reprezentantul artistului: „Nu a...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Masacrul din defileu, prima mare victorie românească împotriva ungurilor. Cum și-a bătut joc primul voievod...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
O ameninţare „fără precedent” pentru sănătatea umană. Cum ne afectează schimbările climatice
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Legătura lor a devenit una strânsă după „Top Gun: Maverick”. Tom Cruise, la cinema cu Glen Powell: Am mâncat...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...