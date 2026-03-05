România va avea un buget în luna martie a acestui an, dă asigurări președintele

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, în Polonia, că România va avea un buget în luna martie a acestui an, el discutând cu liderii partidelor din Coaliție pe acest subiect. „Există această îngrijorare, nu numai în România, și e o problemă importantă”, spune șeful statului.

„România va avea un buget în luna martie a acestui an. În Coaliție sunt niște partide, în care sunt niște oameni, oamenii ăștia spun lucruri unii despre alții, dar pe chestiunea bugetului, România va avea buget. Vorbim cu fiecare dintre ei. Vă spun că cu siguranță vom avea buget.

Ar fi fost bine să avem buget în noiembrie sau decembrie. Însă, pentru că există această îngrijorare, nu numai în România, și pentru că e o problemă importantă, m-am consultat cu liderii partidelor”, spune Nicușor Dan.

Coaliția de guvernare discută în aceste zile situația bugetului pentru 2026. Potrivit unui draft intrat în posesia Digi24.ro, ministerele care vor primi cei mai mulți bani sunt, în ordine, Munca, Educația, Apărarea, Transporturile, Internele, Sănătatea și Dezvoltarea. Cele mai multe vor primi mai puțini bani față de anul trecut, în timp ce bugetul Înaltei Curți este dublu față de anul trecut. Proiectul poate suferi, însă, modificări, având în vedere că zilele viitoare vor urma noi negocieri între liderii partidelor.

