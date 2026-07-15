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Nicușor Dan: „Românii așteaptă să se termine criza politică, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide”

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Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
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Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Kiev, întrebat dacă sunt șanse ca noul Guvern să fie învestit până în septembrie, că nu dorește să facă predicții, dar cere în același timp partidelor „să aibă disponibilitate la compromis”. „E nevoie să terminăm această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide”, susține șeful statului.

„Nu vreau să fac predicții. Eu cred că românii așteaptă să se termine incertitudinea asta. E nevoie să terminăm această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Sper ca în cursul acestei veri să încheiem.

Întrebat dacă va convoca noi consultări, șeful statului a răspuns: „Ele există, fiecare dintre noi, și eu cu partidele, si partidele între ele, discutăm, nu e nevoie de consultări formale. E nevoie de discuții, care există, dar din păcate retorica pe care de luni de zile s-au așezat partidele, le îngustează mult spațiul de negociere. Și ne întoarcem la rolul social al politicianului care e să aibă disponibilitate la compromis”.

Luni, Nicușor Dan afirma totuși că după ultimele consultări partidele au făcut „pași timizi de conciliere”, chiar dacă nu s-a găsit o soluție. În ce privește scenariul alegerilor anticipate, președintele afirma că nu vede sensul lor. 

„S-a vorbit foarte puțin în discuțiile de ieri și în cele informale pe care le-am avut despre alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că am fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, cu exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Eu nu văd sensul alegerilor anticipate”, declara Nicușor Dan.

După ce partidele politice nu s-au înțeles nici la ultima rundă de negocieri de la Cotroceni asupra noului Guvern, mai mulți lideri politici au început să vorbească despre posibilitatea declanșării alegerilor anticipate.

În urmă cu câteva zile, vicepreședintele PNL Alexandru Muraru spunea că șansele declanșării anticipatelor sunt de peste 50%. Nici PSD nu a exclus acest scenariu. Sorin Grindeanu a declarat, luni, la Parlament, după negocierile de la Cotroceni, că anticipatele se pot lua în calcul și că s-ar putea organiza „undeva toamna târziu în acest an”.

Anterior, social-democrații i-au acuzat pe liberali că s-au înțeles cu AUR pentru a forța anticipatele.

Și AUR a cerut în numeroase rânduri declanșarea alegerilor legislative înainte de termen, iar liderii partidului au explicat că sunt dispuși să facă înțelegeri cu orice formațiune pentru a se ajunge la acestea.

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Editor : C.L.B.

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