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Nicușor Dan s-a întâlnit cu Keir Starmer la Summitul NATO. Ce au convenit cei doi

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Nicușor Dan și keir starmer
Foto: Nicușor Dan, rețeaua X
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Președintele Nicușor Dan a discutat, miercuri, cu premierul britanic Keir Starmer, în marja Summitului NATO de la Ankara, despre cooperarea în domeniul securității și consolidarea descurajării pe Flancul Estic al Alianței. Șeful statului i-a mulțumit totodată liderului britanic pentru participarea Regatului Unit la misiunea de poliție aeriană din România.

„Am avut astăzi o întâlnire foarte bună cu prim-ministrul Keir Starmer, la Ankara, în marja Summitului NATO”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

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Președintele a subliniat că relațiile dintre cele două state se bazează pe un parteneriat strategic și pe interese comune în domeniul securității.

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„România și Regatul Unit se bucură de relații bilaterale excelente, bazate pe parteneriatul nostru strategic puternic și pe interese de securitate convergente”, a transmis șeful statului.

Potrivit lui Nicușor Dan, cooperarea dintre cele două țări va continua, în special în ceea ce privește întărirea posturii de descurajare a NATO pe flancul estic.

„Continuăm să cooperăm strâns în domeniul securității și pentru consolidarea descurajării pe Flancul Estic al NATO”, a precizat președintele.

Șeful statului a adăugat că i-a mulțumit premierului britanic pentru contribuția Regatului Unit la misiunea de poliție aeriană desfășurată în România.

„Am profitat, de asemenea, de ocazie pentru a transmite recunoștința noastră pentru misiunea de poliție aeriană desfășurată de Regatul Unit în România, o contribuție valoroasă la securitatea noastră și o dovadă a forței și solidarității Alianței”, a transmis Nicușor Dan.

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Editor : Ana Petrescu

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