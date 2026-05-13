Live TV

Video Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele CEDO: România își reafirmă angajamentele privind drepturile fundamentale

Data publicării:
nicusor dan cedo
Foto: Nicușor Dan rețeaua X
Din articol
Președinta CCR și Mattias Guyomar, discuții despre consolidarea statului de drept

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a avut o întrevedere, miercuri la Cotroceni, cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) Mattias Guyomar, la care a reafirmat sprijinul României pentru instituția europeană.

„Am avut astăzi o întrevedere excelentă cu Președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, Mattias Guyomar”, a transmis șeful statului, într-o postare pe rețeaua X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta a subliniat, de asemenea, poziția României privind rolul Curții.

„Am reafirmat sprijinul ferm al României pentru sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și pentru rolul esențial al Curții în protejarea drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept”, a mai spus șeful statului.

Nicușor Dan a mai precizat că România își menține angajamentele internaționale în domeniu: „România rămâne angajată în implementarea deplină a hotărârilor Curții și în consolidarea rezilienței democratice într-un context geopolitic tot mai complex”.

Întâlnirea a avut loc cu Mattias Guyomar, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, instituție-cheie a sistemului european de protecție a drepturilor fundamentale.

Președinta CCR și Mattias Guyomar, discuții despre consolidarea statului de drept

Președinta Curții Constituționale a României Elena-Simina Tănăsescu și președintele Curții Europene a Drepturilor Omului Mattias Guyomar au discutat, marți la București despre întărirea dialogului judiciar european, rolul Protocolului nr. 16 și cooperarea dintre instanțele naționale și Curtea de la Strasbourg în protejarea drepturilor fundamentale și a statului de drept.

La întâlnire, Tănăsescu a subliniat importanța cooperării între instanțele constituționale și CEDO, arătând că aceasta „se înscrie în spiritul dialogului judiciar european, întemeiat pe respect reciproc, încredere instituțională și fidelitate față de valorile comune ale democrației constituționale și ale statului de drept”, precizează comunicatul de presă al CCR.

Ea a descris Curtea de la Strasbourg drept „o conștiință juridică europeană, al cărei rol în consolidarea culturii drepturilor fundamentale rămâne esențial”, adăugând că dialogul dintre instanțe este „mai ales într-o perioadă în care democrațiile europene sunt chemate să răspundă unor provocări complexe și adesea fără precedent”.

Referindu-se la mecanismele de cooperare, Tănăsescu a evidențiat rolul Protocolului nr. 16, pe care l-a numit „una dintre cele mai rafinate forme ale dialogului judiciar contemporan”, deoarece permite „un schimb juridic anticipativ și constructiv cu Curtea de la Strasbourg”.

La rândul său, președintele CEDO, Mattias Guyomar, a subliniat rolul instanței europene în arhitectura drepturilor fundamentale, afirmând că „fără statul de drept, nu există democrație”, iar „democrația este singurul model politic preconizat de Convenție”.

Acesta a mai arătat că sistemul Convenției europene creează „o ordine publică europeană” ce „nu se opune identităților constituționale naționale: le cuprinde”, contribuind la dezvoltarea unui „ius commune european în materie de drepturi fundamentale”.

Guyomar a evidențiat și importanța Protocolului nr. 16, care „deschide noi căi pentru un dialog formalizat” între instanțe, consolidând „implementarea Convenției la nivel național, în conformitate cu principiul subsidiarității”.

Potrivit CCR, discuțiile au vizat în principal Protocolul nr. 16, democrația constituțională și statul de drept, iar întâlnirea a inclus prezentări susținute de judecătorii Asztalos Csaba Ferenc și Sebastian Rădulețu.

La final, președintele CEDO a fost invitat să semneze în Cartea de Onoare a Curții Constituționale a României, moment care a încheiat vizita de lucru.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
1
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Administratia Prezidentiala 112
2
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Zelenskyy visit
3
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Digi Sport
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicusor Dan cu sigla Summit B9
Nicuşor Dan a cerut creșterea cheltuielilor pentru apărare, la Summitul B9: „Trebuie să le transformăm în capabilităţi”
nicusor dan b9
Summitul B9 a început. „Este un centru de gravitație a NATO”. Nicușor Dan și Karol Nawrocki au deschis evenimentul
soldati americani
Nicușor Dan, despre relocarea trupelor SUA în Europa: „România își dorește oricât de mulți soldați americani” 
nicusor dan
Nicușor Dan exclude, din nou, scenariul anticipatelor și dă asigurări că criza internă se va rezolva „destul de rapid”
nicusor dan la cotroceni
Președintele Nicușor Dan va chema luni partidele la consultări oficiale pentru formarea noului Guvern (surse)
Recomandările redacţiei
bani si cos cu alimente
Rata anuală a inflaţiei în aprilie a fost 10,7% (INS)
grafic scadere scris cu creta pe tabla
România a avut scădere economică de 0,2% în trimestrul I
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
„Înseamnă să te trezești mort”. Grindeanu îl atacă pe Bolojan după ce...
femeie cu o umbrela luata de vant
Noi alerte de vreme rece: ANM a emis cod galben de vânt puternic...
Ultimele știri
Evaziune fiscală şi înşelăciune cu file CEC fără acoperire: Poliția face percheziții la firme din Ploiești și Câmpina
Oana Țoiu: Relațiile economice România–Norvegia, „într-un moment bun”. Exporturi de 700 milioane de euro
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton a încălcat o regulă de aur din familie. Ce le-a permis lui George, Charlotte și Louis într-o...
Cancan
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Fanatik.ro
Câtă vreme poate rămâne în funcție Guvernul Bolojan și de ce România riscă luni întregi de blocaj politic
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Ce i-a transmis Mircea Lucescu lui Rică Răducanu înainte de a muri: “Mă duc, Rică, mă duc…”
Adevărul
România, în pragul colapsului energetic după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: „Cea mai scumpă energie...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Moment unic la Cannes 2026. Peter Jackson, premiat cu Palme d'Or onorific. Reuniune emoționantă pe scenă cu...
Adevarul
„Halucinațiile” AI la ANAF. Fiscul motivează respingerea contestațiilor cu articole de lege inexistente...
Newsweek
Care pensionari primesc între 480 și 630 lei în plus la pensie? În ce județe se dau mai mulți bani?
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
Răsturnare de situație între Nicole Kidman și Tom Cruise, la 25 de ani de la divorț. Un apropiat a spus ce se...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...