România caută să se înarmeze. Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanții Airbus și ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei

Data publicării:
nicusor dan delegatie airbus
Președintele Nicușor Dan a primit delegația Airbus și ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la Cotroceni. Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, o delegație a companiei Airbus, împreună cu ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei în România. Tema discuțiilor s-a axat pe oportunitățile de afaceri în industria de apărare, în contextul programului european SAFE.

„Astăzi am avut o întâlnire foarte bună la Palatul Cotroceni cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București.

Am discutat despre oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european SAFE, o inițiativă strategică pentru consolidarea securității și capacității industriale europene.

România are o tradiție solidă în industria aeronautică și este important să valorificăm acest potențial în proiecte europene majore.

Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene. Este o oportunitate și o responsabilitate”, a scris președintele într-un mesaj pe rețeaua X.

