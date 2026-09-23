Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la New York, cu ocazia participării la a 81-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite, cu președintele Senegal, Bassírou Diomaye Diakhar Faye, și cu președintele Republicii Guineea, Mamadi Doumbouya.

„Cu ocazia participării la cea de-a 81 sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite, am avut plăcerea de a-l întâlni pe Președintele Republicii Senegal, Bassírou Diomaye Diakhar Faye.

L-am felicitat pentru preluarea președinției Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest (CEDEAO/ECOWAS) și am abordat rolul important al Senegalului în promovarea stabilității și cooperării în regiune.

Am discutat, de asemenea, despre modalitățile de consolidare a relațiilor dintre România și Senegal, precum și de aprofundare a dialogului și a cooperării noastre bilaterale.

Am profitat de ocazie pentru a saluta dialogul purtat la Dakar cu Dacian Cioloș, în contextul candidaturii sale la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF)”, arată mesajul președintelui pe Facebook.

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De asemenea, Nicușor Dan s-a întâlnit, marți, la New York, cu președintele Republicii Guineea, Mamadi Doumbouya.

„Celebrăm 65 de ani de relații fondate pe respect reciproc, prilej să ne reafirmăm angajamentul de aprofundare a cooperării economice, energetice, agricole și în domeniul securității alimentare.

Desigur, am abordat și consolidarea parteneriatului nostru în cadrul Francofoniei, vitalitatea organizației și prioritățile noastre în materie de OIF, în perspectiva viitorului Summit de la Phnom Penh.

Un dialog esențial pentru viitorul nostru comun și pentru strategia noastră de parteneriat reînnoit cu Africa”, arată președintele României.

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Editor : Alexandru Costea