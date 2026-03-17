Nicușor Dan se întâlnește joi cu șeful NATO Mark Rutte la Bruxelles. Ce teme sunt pe agendă

Nicușor Dan și Mark Rutte, la Palatul Cotroceni. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele României, Nicușor Dan, va avea joi, 19 martie, o întrevedere cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței Nord-Atlantice, urmând ca ulterior să participe la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro, organizate la Bruxelles. Pe agenda discuțiilor se află teme majore precum securitatea pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre, sprijinul pentru Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, precum și măsurile necesare pentru reducerea prețurilor la energie și consolidarea competitivității economice a Uniunii Europene.

„Agenda discuțiilor va include evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, precum și de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul NATO.”

Șeful statului va reafirma rolul României în cadrul Alianței și angajamentele asumate în domeniul apărării, inclusiv sprijinul pentru Ucraina și pentru partenerii vulnerabili din regiune.

„Președintele Nicușor Dan va sublinia că România își respectă angajamentele asumate la Summit-ul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor de apărare și va evidenția asistența multidimensională pentru Ucraina. Totodată, va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizați de acțiunile hibride ale Rusiei.”

După întâlnirea cu Mark Rutte, Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins, desfășurate în perioada 19-20 martie, la Bruxelles.

Pe agenda discuțiilor se află mai multe teme majore pentru Uniunea Europeană, de la economie și energie până la securitate și conflicte internaționale, „în mare măsură interconectate și care reflectă dinamica actuală globală”.

„Printre temele principale care vor fi dezbătute de liderii europeni se numără consolidarea competitivității economice a UE, conflictul din Orientul Mijlociu și implicațiile sale, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum și măsurile necesare pentru întărirea securității și apărării Uniunii Europene.”

Liderii europeni vor avea, de asemenea, o discuție cu Secretarul General al ONU, António Guterres, pe tema situației geopolitice globale.

Unul dintre subiectele centrale pentru România este reducerea costurilor ridicate la energie, care afectează populația și economia.

„Este nevoie, totodată, de o strategie pe termen lung care să includă dezvoltarea proiectelor de interconectivitate energetică în Europa și utilizarea resurselor indigene de energie curată.”

În acest sens, România susține diversificarea surselor și evitarea dependențelor energetice.

„România susține accesul sigur la resurse și evitarea pozițiilor dominante, pentru a proteja competitivitatea și securitatea economică a UE.”

Situația din Orientul Mijlociu și impactul asupra economiei globale vor fi, de asemenea, analizate la Bruxelles.

„Liderii europeni vor discuta despre modalitățile prin care Uniunea Europeană poate contribui la reducerea tensiunilor și la stabilizarea situației.”

Președintele României va sublinia necesitatea protejării cetățenilor europeni, inclusiv cei români aflați în regiune, „iar efectele acestui conflict asupra economiei globale, asupra inflației, prețurilor la energie și fluxurilor comerciale să fie limitate.”

„Un alt subiect al reuniunii de la Bruxelles îl reprezintă continuarea sprijinului pentru Ucraina. Liderii europeni vor discuta inclusiv despre posibilitățile de deblocare a primei tranșe de plăți din sprijinul financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, convenit în decembrie 2025.”

În acest context, România va susține menținerea presiunii asupra Rusiei, prin intermediul sancțiunilor, având în vedere efectele deja vizibile ale acestora.

În domeniul securității, accentul va fi pus pe investiții și cooperare la nivel european.

„Este necesară o mai bună coordonare a investițiilor în industria europeană de apărare, precum și îmbunătățirea mobilității militare. În acest sens, România susține ferm promovarea proiectelor care vizează întărirea securității pe flancul Estic al Europei, în complementaritate cu NATO.”

De asemenea, liderii vor discuta despre viitorul buget al Uniunii Europene.

„Referitor la viitorul cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene 2028-2034, Președintele României va sublinia importanța unei finanțări adecvate pentru a susține obiectivele naționale și europene, în special în ceea ce privește competitivitatea economică.”

