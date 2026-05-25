Video Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)

Nicușor Dan
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Șeful statului ar prefera un premier independent, iar desemnarea ar putea fi făcută chiar și fără o nouă rundă de consultări formale, potrivit surselor politice Digi24.

 

Numele care ar fi varianta preferată, cu cele mai mari șanse, este Eugen Tomac, care este în prezent consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, potrivit surselor Digi24.

Surse politice susțin că acesta ar putea fi desemnat de președinte pentru funcția de premier chiar în această săptămână, posibil chiar mâine.

În acest scenariu, nu ar mai urma o nouă rundă de consultări oficiale cu partidele. Președintele ia în calcul mai degrabă discuții informale cu liderii formațiunilor politice, fără o nouă convocare la consultări, așa cum s-a întâmplat săptămâna trecută, întrucât contextul politic nu s-a modificat semnificativ în ultimele zile, potrivit informațiilor Digi24.

Astfel, în perioada următoare, șeful statului ar urma să anunțe numele premierului desemnat, care va trebui să formeze un guvern.

Surse politice susțin că este luat în calcul și scenariul unui guvern mai degrabă tehnocrat, format din specialiști apropiați fiecărui partid din coaliție — PSD să aibă propriii tehnocrați, PNL să aibă tehnocrații săi, USR la fel.

Aceasta ar putea fi formula unui guvern condus de Eugen Tomac, însă rămâne de văzut în ce măsură ar obține susținerea necesară în Parlament.

Există pe masă și scenariul lansat de președintele UDMR, Kelemen Hunor, potrivit căruia prima propunere de premier ar putea să nu treacă de votul Parlamentului, urmând ca abia a doua desemnare să reușească formarea unei majorități.

O astfel de variantă ar putea exercita presiune suplimentară asupra parlamentarilor pentru a susține un guvern, în condițiile în care alternativa ar putea fi deschiderea drumului către alegeri anticipate, care ar putea duce la pierderea mandatelor pentru o parte dintre actualii parlamentari.

