Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că noua strategie de apărare a României va include implicarea serviciilor de informații în combaterea corupției. Șeful statului a adăugat că a precizat expres că serviciile nu vor fi implicate „ în etapa de cercetare penală și procesul de justitiție”, ci doar vor culege date cu privire la acest fenomen.

„În ceea ce privește fenomenul corupție am menționat expres trei lucruri. În primul rând, o abordare integrată, în sensul de colaborare între toate instituțiile care au aceste atribuții. În al doilea rând, implicarea serviciilor de informații în culegerea de date cu privire la acest fenomen. Și doar atât”, a afirmat șeful statului.

Președintele Dan a precizat expres că serviciile nu vor fi implicate „în etapa de cercetare penală și procesul de justitiție”.

„Asta e una din pricipalele probleme pe care le văd toți românii - întârzierea de ani în combaterea unor fenomene pe care societatea le vede”, a mai declarat el.

Citește și: Nicușor Dan prezintă strategia națională de apărare: „Conceptul este de independență solidară”

Editor : C.S.