Nicușor Dan, sesizare la CCR privind legea care aduce modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor

Data publicării:
intrarea in sala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a sesizat, vineri, la Curtea Constituţională, Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, care aduce modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor. Şeful statului spune că legea a fost adoptată cu încălcarea limitelor reexaminării.

În data de 25 octombrie 2025, Parlamentul României a transmis Preşedintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 (PL-x nr. 605/2023).

Preşedintele Nicuşor Dan arată în sesizarea de neconstituţionaliytate că această Lege a fost transmisă iniţial spre promulgare în data de 25 noiembrie 2023. „Cu privire la această lege, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare în data de 12 decembrie 2023, prin care a solicitat reevaluarea unor soluţii normative prin raportare la cadrul european în domeniu, dar şi cu obiectivul stabilirii unor politici publice adecvate, echilibrate, între drepturile şi obligaţiile prosumatorilor, respectiv drepturile şi obligaţiile furnizorilor de energie. În urma parcurgerii unui nou ciclu legislativ şi a amendamentelor aduse de Parlament, apreciem că Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost adoptată cu depăşirea limitelor reexaminării Preşedintelui României”, spune preşedintele Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Şeful statului arată că, potrivit art. 77 alin. (2) din Constituţie, înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii. Norma constituţională nu dispune însă cu privire la prevederile care trebuie să fie reexaminate, ca urmare a cererii formulate de Preşedintele României.

„În acest context, printr-o bogată jurisprudenţă, Curtea Constituţională a statuat că reexaminarea legii de către Parlament trebuie să se restrângă la obiecţiunile menţionate în cererea Preşedintelui României, iar, în situaţia în care se dă o altă redactare unor texte sau se completează legea cu noi reglementări, urmează să se asigure corelările necesare cu textele care au făcut obiectul cererii Preşedintelui României. Cererea de reexaminare nu poate afecta statutul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării. Cererea formulată de Preşedintele României în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţie are ca efect reluarea procesului legislativ, cadru în care Parlamentul poate modifica sau completa legea în sensul cerut de Preşedinte, poate menţine legea în forma adoptată iniţial sau, dimpotrivă, ţinând seama şi de punctul de vedere al Preşedintelui, o poate respinge”, mai scrie în sesizare.

În plus, în ceea ce priveşte cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României în data de 12 decembrie 2023, aceasta a fost în parte admisă, în parte respinsă, legea criticată, conţinând, în plus, noi soluţii legislative, neavute în vedere prin cererea de reexaminare, legea fiind adoptată cu încălcarea limitelor reexaminării.

Preşedintele spune că, în raport şi cu bogata jurisprudenţă a Curţii Constituţionale în materia limitelor sesizării Parlamentului pentru reexaminarea legii prin cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României, limite trasate exclusiv pe cale jurisprudenţială, legea criticată a fost adoptată nu doar cu încălcarea art. 1 alin. (5) şi art. 77 alin. (2), ci şi cu încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituţie

„În considerarea argumentelor expuse, vă solicit să admiteţi sesizarea de neconstituţionalitate şi să constataţi că Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 este neconstituţională”, cere preşedintele Nicușor Dan.

Noi reguli pentru prosumatori. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților. APCE: Nu este lipsită de imperfecțiuni

