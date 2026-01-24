Live TV

Nicușor Dan sfătuiește elevii să facă facultatea în România: Există riscul să pierzi ceva semnificativ

Data publicării:
Nicușor Dan la Consiliul European
Sursa: Nicușor Dan/Facebook

Președintele României sfătuiește tinerii să facă primii ani din facultate în România, în detrimentul facultăților din alte țări europene. Șeful statului susține că există riscul ca generațiile tinere să piardă contactul cu „ce este semnificativ în țară”.  În acest context, Nicușor Dan a recunoscut că sistemul universitar din România este mai slab decât în alte state, însă a punctat că s-au făcut progrese.

„Eu aș sfătui tinerii să facă primii ani de universitate în România. Primii ani de universitate sunt anii în care prima oară pleci de acasă, descoperi lumea într-un anume fel și locul în care o faci e important. Probabil că, în momentul în care te specializezi, să găsești o mare universitate străină e un lucru bun. Dar dacă pleci de la 18 ani, există riscul să pierzi contactul cu ce e semnificativ, valoros la tine în țară și să nu ai o referință despre unde ai putea să te întorci”, a declarat Nicușor Dan, la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde a răspuns mai multor întrebări venite din partea elevilor.

Nicușor Dan a punctat faptul că sistemul de educație din România „are un anumit nivel”, însă susține că s-au făcut progrese în ultimi 30 de ani.

„Bineînțeles că sistemul de educație românesc are, nu trebuie să ne amăgim, are un anumit nivel. Pe multe zone, dacă vorbim de universitar, sunt universități străine care sunt mult mai bune decât universitățile noastre. Pe de altă parte, sistemul universitar românesc a facut progrese în acești 30 de ani, colaborarea cu instituții europene, fonduri europene, s-au făcut progrese. La nivel individual de formare, orice experiență acolo unde te informezi și afli că există competență e foarte bună”, a declarat acesta.

Șeful statului a reamintit și faptul că țara noastră are „mari oportunități” și a evidențiat că „e o mare satisfacție să poți să faci lucruri care nu funcționează într-o societate care are un potențial decât să fii o rotiță într-un mecanism care funcționează”.

Nicușor Dan a fost întrebat și cum a găsit un loc de muncă după ce s-a întors din Franța. Șeful statului susține că a acceptat imediat postul oferit de Institutul de Matematică al Academiei, fiind și singurul loc de muncă pe care l-a avut înainte de a intra în politică.

„Din fericire, Institutul de Matematică al Academiei a fost tot timpul foarte deschis, e o instituție în care nimeni nu vrea să fie director, spre deosebire de foarte multe instituții din țara asta. E o instituție care a fost foarte generoasă în a atrage oameni și imediat m-au invitat și am acceptat. E singurul meu loc de muncă înainte de a avea aceste demnități publice. Aici mai avem multe de făcut. Noi ca societate, sunt încă probleme în recunoașterea unor specializări, e o muncă de făcut.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu face declaratii
1
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
profimedia-1068266366
2
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
3
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
ilie bolojan lia olguta vasilescu
4
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
5
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
S-a terminat! Gigi Becali nu mai vorbește cu el: ”Îi dădeam banii. Ajunsesem la 2,8 milioane de euro”
Digi Sport
S-a terminat! Gigi Becali nu mai vorbește cu el: ”Îi dădeam banii. Ajunsesem la 2,8 milioane de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
VOT_NICUSOR_DAN_21_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum definește Nicușor Dan fericirea: „Bucuria de a fi parte dintr-o construcție mai mare decât tine”
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier: Coaliția are un acord
Screenshot 2025-12-08 at 21.26.51
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Traian Băsescu.
Băsescu, atac frontal la partide: „Depăşesc orice limită a bunului simţ”. Ce l-a enervat pe fostul președinte
MOLDOVA_VIZITA_OFICIALA_DAN_SANDU_CONFERINTA_26_INQUAM_Photos
Nicuşor Dan, fluierat în Piața Unirii: „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice!”
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru...
termometru, primavara zapada
Vremea se încălzește în următoarea perioadă. „Traversăm epoca...
Ce spune un sociolog despre cazul cumplitei crime din Timiș. „Astfel...
troleibuz si autobuz stb
Se scumpesc biletele STB. Cu cât va crește prețul călătoriei în...
Ultimele știri
Ucraina, Rusia şi SUA reiau discuţiile de la Abu Dhabi pentru încheierea războiului
Iranul amenință cu „cel mai dur” răspuns la orice atac împotriva sa, în timp ce o flotă americană se îndreaptă spre regiunea Golfului
Armata SUA a scufundat în Pacific încă o barcă suspectată pentru trafic de droguri: doi morți și un supraviețuitor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crimă. Cum a încercat adolescentul de 13...
Fanatik.ro
Cum a câștigat Gigi Becali 2 milioane de dolari în seara în care a vândut unul dintre cei mai tari jucători...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Anamaria Prodan, dată afară de la Antena 1! Impresara și o altă vedetă au rămas fără emisiune
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în...
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Johnny Depp, implicat în scandalul dintre Blake Lively și Justin Baldoni. Mesajele private ale lui Ryan...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
DJ-ul de la nunta lui Brooklyn Beckham vorbeşte despre dansul „ciudat” al Victoriei: Întreaga situaţie a fost...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Kate Hudson, în lacrimi după nominalizarea la Oscar 2026, a doua din carieră. Mama ei e cea mai mândră: “Te...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat