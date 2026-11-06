Președintele Nicușor Dan a asistat vineri seară la meciul naționalei României de rugby cu selecționata din Tonga. Președintele României a stat la tribuna I a Stadionului Arcul de Triumf și a fost însoțit de fiul său, dar a vizitat și vestiarele celor două echipe.

Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim Deschide galeria foto

Înainte de meci, Nicuşor Dan a vizitat ambele vestiare, unde a stat de vorbă cu jucătorii şi le-a urat succes.

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Tonga s-a impus cu scorul de 43-38 (22-17). În prima repriză, punctele Stejarilor au fost marcate de Simionescu, Hartig şi Butnariu, un eseu fiecare, prima încercare fiind transformată de Conache.

În partea secundă punctele României au fost marcate de Weidner - un eseu şi Gajion două eseuri, Conache - o transformare şi Rupanu două transformări.

Naţionala de rugby a României mai are programate în noiembrie două meciuri pe teren propriu, la Bucureşti, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, urmând să întâlnească SUA (14 noiembrie) şi Canada (20 noiembrie), potrivit News.ro.

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Editor : Liviu Cojan