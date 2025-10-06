Live TV

Președintele Nicușor Dan și-a numit noii consilieri după mai bine de patru luni de la preluarea mandatului. Sunt 16 în total, iar printre aceștia se numără Ludovic Orban și Eugen Tomac, cei care l-au susținut în campania prezidențială, Marius Lazurca, vehiculat la șefia SIE, Valentin Naumescu, dar și apropiați ai președintelui din cadrul Primăriei Capitalei. 

Lista completă

Consilieri prezidențiali:

  • Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025. Diplomatul Marius Lazurca a fost ambasadorul României la Vatican, în Ungaria, Republica Moldova, dar și în Mexic, de unde a fost rechemat recent. Numele său a fost vehiculat la șefia SIE. 
  • Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025. Profesor universitar la Cluj, Valentin Naumescu a fost și secretar de stat în MAE.
  • Ludovic Orban -  consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025. Ludovic Orban l-a susținut activ pe Nicușor Dan în campania prezidențială, dar și în trecut, la primăria Capitalei. 
  • Diana Iancu -  consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.
  • Andreea Miu - consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025. Andreea Miu a fost șefa de cabinet a lui Nicușor Dan, din 2022, la Primăria Capitalei.
  • Cosmin Soare - consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025. Soare este avocat, dar s-a numărat printre susținătorii lui Mircea Geoană la alegerile prezidențiale anul trecut.
  • Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025. Acesta a fost consilier juridic și în Primăria Capitalei.

Nicușor Dan va avea doi consilieri pentru românii din Diaspora:

  • Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Aceasta l-a consiliat pe Nicușor Dan și la Primăria Capitalei.
  • Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Actual europarlamentar, Eugen Tomac l-a susținut îndeaproape pe președinte în timpul campaniei electorale și va fi numit consilier onorific pentru a nu-și pierde mandatul în Parlamentul European. Acesta a fost ales eurodeputat în 2024 din partea Alianței Dreapta Unită, formată din PMP, USR și Forța Dreptei condusă de Ludovic Orban.

Consilieri de stat:

  • Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025. Ramona Dinu l-a consiliat pe Nicușor Dan până în vara anului 2023 tot pe probleme privind guvernanța corporativă și insolvența companiilor municipale, ulterior fiind numită director executiv în Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Capitalei. 
  • Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025;
  • Diana Punga - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025. Aceasta a ocupat funcția de city manager al Bucureștiului din 2021 și până în vara anului 2024. În trecut, aceasta a lucrat și la biroul parlamentar al lui Nicușor Dan în perioada în care acesta era deputat. 
  • Cristian Roșu -  consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025. Acesta figurează pe site-ul Primăriei Capitalei director al Direcției Relații cu Publicul și Registratură. 
  • Ștefan Dragomirescu - consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025. Potrivit site-ului Primăriei Generale, acesta a ocupat funcția de șef al Serviciului Administrare Sedii în cadrul Primăriei București.
  • Roxana Butnaru -  consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

De asemenea, Nicușor Dan va avea și un consilier onorific: Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

