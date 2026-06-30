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Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Câți bani are președintele și la cât se ridică donațiile din campania pentru alegeri

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nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Proprietăți și bunuri Împrumuturi și datorii Donații pentru campania prezidențială

Președintele Nicușor Dan și-a publicat, marți,declarația de avere pentru anul fiscal 2026, un document de 33 de pagini care include și donațiile primite în campania pentru alegerile prezidențiale.

Șeful statului a declarat în conturile curente aproximativ 1.285.000 de lei și 167,28 euro. El a încasat 93.567 de lei din indemnizația de președinte și 127.146 de lei din mandatul de primar general, mai arată declarația de avere pentru acest an.

Nicușor Dan mai deține un cont deschis la BCR în 2007, cu 37.121,20 lei, precum și trei conturi curente deschise în 2025, dintre care unul la Salt Bank fără sold.

Proprietăți și bunuri

Președintele României deține un teren intravilan de 7.460 mp cumpărat în 2007 la Predeal, județul Brașov, dar nu are o locuință.

De asemenea, declară un autoturism Citroën din 1986, achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare.

Citește și: Parlamentari USR și antreprenori, pe lista finanțatorilor lui Nicușor Dan. Cine i-a dat bani de campanie președintelui

Împrumuturi și datorii

Nicușor Dan a acordat un împrumut de 20.000 de euro lui Gabriel Istrate.

În același timp, are datorii de 100.000 de euro la Garanti Bank (scadență 2032), 27.000 de euro către Dănilă Gențiana și 25.000 de euro către Dan Claudia, ambele cu scadență în 2028.

Donații pentru campania prezidențială

Declarația include și lista donațiilor primite pentru campania din 2025, care se întinde pe mai multe pagini.

Cele mai mari contribuții au fost de 810.000 de lei de la Florin Talpeș și Roxana-Măriuca Talpeș, 810.000 de lei de la Dan-Constantin Ostahie, 500.000 de lei de la Aurel și Petronela Iancu și 485.000 de lei de la un donator care a solicitat confidențialitate.

Citește și: Nicușor Dan a vorbit despre finanțatorii ultimelor două campanii electorale. Președintele a fost împrumutat de sute de oameni

Alte donații variază între 3.000 și 25.000 de lei.

La capitolul venituri, președintele a menționat și alocațiile copiilor, în valoare de 3.504 lei fiecare.

Editor : Ana Petrescu

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