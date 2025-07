Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Ce venituri și ce datorii are președintele

Președintele Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Șeful statului are aproximativ 50.000 de euro în conturi, nu deține nicio casă, dar are o mașină și un teren în județul Brașov. De asemenea, are și numeroase datorii, în urma împrumuturilor din campania electorală.

Din declarația de avere publicată pe site-ul Administrației Prezidebțiale reiese că Nicușor Dan deține un teren intravilan de 7460 mp în Predeal, Brașov. Nu are pe nume său nicio casă, dar are o mașină din 1986.

La capitolul venituri, președintele figurează cu aproximativ 48.800 de euro în conturi și a acordat un împrumut de 20 de mii de euro.

De asemenea, are și numeroase datorii, multe dintre ele realizate în timpul campaniei electorale pentru alegerea președintelui României, din 2025.

DECLARAȚIA DE AVERE - AICI

Știre în curs de actualizare...

Finanțatorii lui Nicușor Dan

Șeful statului a susținut luni, 14 iulie, o conferință de presă în care a oferit detalii despre finanțatorii din perioada precampaniilor pentru alegerile locale din 2024 și prezidențiale din 2025.



Înainte de campania electorală pentru alegerile locale din 2024, Nicușor Dan a primit donații de la Măriuca (co-fondatoare Bitdefender) și Florin Talpeș (co-fondator și CEO Bitdefender) și Bogdan Micu (antreprenor). Soții Talpeș i-au donat președintelui 660.000 de lei, în timp ce Bogdan Micu i-a donat președintelui 250.000 de lei. În această perioadă a primit donații de 1.7 milioane de lei și a avut cheltuieli de 1.6 milioane de lei, potrivit președintelui.



În precampania de la alegerile prezidențiale, președintele a precizat că a primit donații de la soții Talpeș (810.000 de lei), Dan Ostahie (CEO al Altex - 810.000 de lei), Aurel Iancu (antreprenor în zona imobiliară, proprietar al unui restaurant din București - 500.000 de lei), Ana Maria Mihai (250.000 de lei) și o altă persoană care a cerut să rămână anonim (a donat 485.000 de lei). Restul banilor, până la 9.5 milioane de lei, au venit de la peste 15.000 de donatori din mediul online.







Editor : A.G.