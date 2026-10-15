Nicușor Dan și Giorgia Meloni, front comun pentru bugetul UE. Cele patru priorități susținute de „Prietenii Coeziunii”

Președintele Nicușor Dan și premierul Italiei Giorgia Meloni au reunit șefii de stat și de guvern din grupul „Prietenii Coeziunii”, înaintea Consiliului European, pentru a coordona pozițiile privind viitorul buget al Uniunii Europene. Cei doi lideri au anunțat că vor rămâne uniți în negocieri și au stabilit patru priorități, printre care protejarea fondurilor pentru coeziune și agricultură, contribuții echitabile din partea statelor membre și eliminarea reducerilor la contribuțiile naționale.

Într-o postare pe platforma X, președintele Nicușor Dan a anunțat că, împreună cu Giorgia Meloni, a reunit liderii grupului „Prietenii Coeziunii” înaintea reuniunii Consiliului European.

„Vom rămâne uniți pe parcursul negocierilor privind următorul buget al UE, în jurul a patru priorități”, a transmis șeful statului.

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Prima dintre acestea vizează asigurarea unor resurse suficiente pentru toate prioritățile comune ale Uniunii. Celelalte obiective sunt protejarea politicilor de coeziune și a agriculturii, atât în ceea ce privește finanțarea, cât și regulile de implementare, contribuții echitabile din partea statelor membre și eliminarea reducerilor acordate unor țări la contribuțiile către bugetul european.

„Vom continua să lucrăm împreună pentru a ne asigura că aceste priorități se vor regăsi în acordul final”, a mai scris Nicușor Dan.

Giorgia Meloni susține aceleași patru priorități

La rândul său, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj similar pe X, confirmând coordonarea cu președintele României și cu ceilalți lideri din grupul „Prietenii Coeziunii”.

„Am decis să rămânem uniți în negocierile privind următorul buget al UE, în jurul a patru priorități”, a scris șefa guvernului italian.

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Meloni a enumerat aceleași obiective: resurse suficiente pentru prioritățile comune, protejarea politicilor de coeziune și a agriculturii atât în privința resurselor, cât și a regulilor de finanțare, contribuții echitabile din partea statelor membre și eliminarea reducerilor la contribuțiile naționale.

„Vom continua să lucrăm împreună pentru ca aceste priorități să fie reflectate în acordul final”, a adăugat Giorgia Meloni.

Miza negocierilor: viitorul buget al Uniunii Europene

Poziția comună anunțată de cei doi lideri urmărește menținerea finanțării pentru coeziune și agricultură, domenii importante pentru statele care susțin grupul „Prietenii Coeziunii”.

Negocierile privind viitorul buget al UE vor trebui să stabilească atât nivelul resurselor disponibile pentru prioritățile comune, cât și modul în care acestea vor fi distribuite și contribuțiile vor fi împărțite între statele membre.

Editor : Ana Petrescu