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Video Nicușor Dan și Ilie Bolojan participă la recepția de Ziua Independenței SUA, organizată la ambasada americană

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nicusor dan si ilie bolojan in fata unor militari americani
Foto: captură video Administrația Prezidențială
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Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan participă, miercuri seară, la Recepția de Ziua Independenței SUA, organizată de Ambasada americană de la București. 

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Guvernul a transmis programul premierului interimar Ilie Bolojan: „Ora 18:30 - Participare la Recepția de Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, organizată de Ambasada SUA în România în contextul campaniei «Freedom 250» pentru a marca 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență”. 

Totodată, programul președintelui Nicușor Dan arată că șeful statului va participa de la 18:35 la recepția oferită de Ambasada SUA cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței. 

Editor : Alexandru Costea

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