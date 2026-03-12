Live TV

Live Video&Text Nicușor Dan și Volodimir Zelenski susțin o conferință de presă la Palatul Cotroceni

Data publicării:
photo-collage.png (87)
Primirea Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni, de către președintele Nicușor Dan, cu ocazia vizitei oficiale în România, în București, 12 martie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
România și Ucraina pregătesc un parteneriat strategic Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susțin joi, de la ora 15:00, declarații de presă comune la Palatul Cotroceni, în cadrul vizitei oficiale pe care liderul de la Kiev o efectuează în România. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

România și Ucraina pregătesc un parteneriat strategic

Zelenski a fost primit la Cotroceni în cadrul unei ceremonii oficiale programate la ora 13:30, urmată de convorbiri bilaterale cu șeful statului român.

INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Primirea Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni, de către președintele Nicușor Dan, cu ocazia vizitei oficiale în România, în București, 12 martie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit surselor Digi24.ro, România și Ucraina urmează să semneze, în cadrul acestei vizite, un parteneriat strategic negociat încă din 2023, care va acoperi mai multe domenii de cooperare, printre care economia, educația, drepturile minorităților și colaborarea în plan militar. De asemenea, cele două state vor semna și un document privind cooperarea în domeniul energiei.

Vizita liderului ucrainean include și o deplasare la Centrul European de Instruire F-16, găzduit de Baza Aeriană 86 „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea, unde sunt pregătiți piloți pentru operarea avioanelor de luptă F-16. Potrivit informațiilor transmise de presa ucraineană, Zelenski urmează să discute și cu militarii implicați în programul de instruire.

După întâlnirea de la Cotroceni, președintele Ucrainei va avea o întrevedere și cu premierul Ilie Bolojan, programată în jurul orei 16:00, la Palatul Victoria.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni

Administrația Prezidențială a precizat că vizita are loc în contextul împlinirii, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

„Consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina”, se arată într-un comunicat transmis de Palatul Cotroceni.

Potrivit instituției prezidențiale, discuțiile dintre cei doi șefi de stat vizează consolidarea relației bilaterale și extinderea cooperării în mai multe domenii, inclusiv dialogul politic, dezvoltarea cooperării economice, colaborarea în sectorul energetic și în industria de apărare, proiecte de conectivitate și cooperare transfrontalieră.

România are, de asemenea, un rol important în procesul de reconstrucție a Ucrainei, temă care se află pe agenda discuțiilor dintre cei doi lideri.

INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_12_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Primirea Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni, de către președintele Nicușor Dan, cu ocazia vizitei oficiale în România, în București, 12 martie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
N-a purtat hijab în Iran și s-a dezlănțuit ”iadul”: ”Mi-au luat totul”. Anunțul teribil: ”Arest, viol sau execuție”
Digi Sport
N-a purtat hijab în Iran și s-a dezlănțuit ”iadul”: ”Mi-au luat totul”. Anunțul teribil: ”Arest, viol sau execuție”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Președintele Volodimir Zelenski, a doua vizită oficială la București. Parteneriat strategic România - Ucraina, semnat astăzi
Viktor Orban
Viktor Orban lansează noi acuzații și susține că ucrainenii i-au amenințat familia: „Sunt sigur că veți vedea la știri”
volodimir zelensky la birou
De la mustrarea liderilor europeni la replicile cu Orban: cum poate afecta schimbarea de ton a lui Zelenski relația cu aliații Ucrainei
Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO
Ce cred românii despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump (sondaj)
Paris, France. 06th Jan, 2026. Ukraine's President Volodymyr Zelensky received at the Elysee Palace on January 6, 2026, as part of a summit of the Coalition of the Willing. - 06/01/2026 - France/Ile-de-France (region)/Paris - Antonin Burat/Le Pictorium Cr
După vizita în România, Zelenski merge la Paris. Ce mesaj îi va transmite lui Macron despre negocierile de pace cu Rusia
Recomandările redacţiei
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Bază italiană din Irak, lovită...
pompa de benzina motorina
Motorina ar putea ajunge la aproape 10 lei pe litru în România. Ce...
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu comunică cu Bolojan prin clipuri pe Facebook: „Să ia măsuri...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu...
Ultimele știri
Rusia trimite 13 tone de ajutoare umanitare în Iran. Ce țară a intermediat sprijinul aprobat de Putin
Uniunea Europeană avertizează Statele Unite: va „răspunde ferm” la orice încălcare a acordului comercial
Parlamentul European a adoptat reguli noi pentru pachetele de călătorie. În ce condiții pot turiștii anula vacanțele fără costuri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
Borna negativă bifată de Mirel Rădoi la FCSB în primul mandat. Nu se mai întâmplase de 11 ani: recordul...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Afacerea pe care frații Pavăl o pun în funcțiune. Proprietarii Dedeman au investit 2 milioane de euro
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Cum a construit Finlanda unul dintre cele mai solide sisteme de apărare din Europa. De ce strategia sa este...
Digi FM
Fanii Holograf observaseră că ceva nu e în regulă cu Mugurel Vrabete, încă din februarie: “Ce se întâmplă cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost...
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Holograf, mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete: "Ne doare enorm lipsa lui. A fost un punct de echilibru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...