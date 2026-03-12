Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susțin joi, de la ora 15:00, declarații de presă comune la Palatul Cotroceni, în cadrul vizitei oficiale pe care liderul de la Kiev o efectuează în România.

România și Ucraina pregătesc un parteneriat strategic

Zelenski a fost primit la Cotroceni în cadrul unei ceremonii oficiale programate la ora 13:30, urmată de convorbiri bilaterale cu șeful statului român.

Primirea Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni, de către președintele Nicușor Dan, cu ocazia vizitei oficiale în România, în București, 12 martie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit surselor Digi24.ro, România și Ucraina urmează să semneze, în cadrul acestei vizite, un parteneriat strategic negociat încă din 2023, care va acoperi mai multe domenii de cooperare, printre care economia, educația, drepturile minorităților și colaborarea în plan militar. De asemenea, cele două state vor semna și un document privind cooperarea în domeniul energiei.

Vizita liderului ucrainean include și o deplasare la Centrul European de Instruire F-16, găzduit de Baza Aeriană 86 „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea, unde sunt pregătiți piloți pentru operarea avioanelor de luptă F-16. Potrivit informațiilor transmise de presa ucraineană, Zelenski urmează să discute și cu militarii implicați în programul de instruire.

După întâlnirea de la Cotroceni, președintele Ucrainei va avea o întrevedere și cu premierul Ilie Bolojan, programată în jurul orei 16:00, la Palatul Victoria.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni

Administrația Prezidențială a precizat că vizita are loc în contextul împlinirii, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

„Consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina”, se arată într-un comunicat transmis de Palatul Cotroceni.

Potrivit instituției prezidențiale, discuțiile dintre cei doi șefi de stat vizează consolidarea relației bilaterale și extinderea cooperării în mai multe domenii, inclusiv dialogul politic, dezvoltarea cooperării economice, colaborarea în sectorul energetic și în industria de apărare, proiecte de conectivitate și cooperare transfrontalieră.

România are, de asemenea, un rol important în procesul de reconstrucție a Ucrainei, temă care se află pe agenda discuțiilor dintre cei doi lideri.

