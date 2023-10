Nicușor Dan spune că a eliberat 200 de autorizații pentru terase în 2023, dublu faţă de anul trecut. „Lumea începe să se conformeze”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că în acest an a eliberat aproximativ 200 de autorizaţii de funcţionare pentru terase, număr dublu faţă de cel din 2022. „Lumea începe să se conformeze”, precizează edilul.

Precizările au fost făcute după ce edilul general a fost întrebat cum vede situaţia teraselor care funcţionează fără autorizaţie şi ocupă abuziv spaţiul public.

„Am avut o întâlnire cu proprietarii din zona Lipscani. Este o dinamică. În sensul că anul acesta am elaborat autorizaţii pentru terase cam dublu faţă de anul trecut. Cred că am eliberat cam 200, faţă de 100 anul trecut. Deci lumea începe să se conformeze. Într-adevăr, pentru că e o activitate economică, pentru că este ceva ce a fost tolerat ani în şir, nu am vrut să intrăm brutal, să începem să demolăm înainte să avem un dialog cu proprietarii, dar o să vedeţi în această toamnă, pentru zona Lipscani, o să vedeţi intervenţii”, a spus el, în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Agerpres.

În ce priveşte afişajul publicitar, edilul general a declarat că trebuie elaborată o strategie şi a estimat că este necesară o perioadă de tranziţie de doi ani pentru implementarea acesteia.

„Aici este o situaţie similară cu situaţia teraselor care funcţionează nelegal. Cel mai simplu lucru ar fi să ne ducem şi să demolăm tot ce e ilegal, numai că eu consider că nu ar fi corect faţă de o întreagă zonă economică care s-a dezvoltat fără să aibă un cadru predictibil de la Primărie. Trebuie să avem mai multe discuţii, în urma discuţiilor trebuie să avem o strategie şi această strategie, până la finalul ei, în opinia mea trebuie să fie un termen de tranziţie de vreo doi ani”, a spus edilul general.

El a subliniat importanţa unui „cadru predictibil” şi a măsurilor graduale, astfel încât să nu fie distrusă activitatea economică.

„Sunt inclusiv panouri care sunt foarte scumpe şi pe care funcţionează reclame foarte scumpe...sunt ilegale. Întrebarea este dacă intri în forţă şi distrugi o activitate economică sau iei o măsură graduală. Eu sunt pentru măsură graduală. (...) Nu poţi să de duci (să dai jos reclama) de pe clădirea Ciclop. Operatorul economic o să spună: 'De ce nu o dai şi pe cea de pe clădirea de lângă?' De aceea trebuie să facem un cadru predictibil pentru toţi”, a spus Nicuşor Dan.

