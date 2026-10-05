Nicuşor Dan spune că a refuzat cetăţenia franceză: „Nu ar fi fost onest. Am plecat hotărât să mă întorc”. Mesaj pentru diaspora

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre cei şase ani pe care i-a petrecut la studii în Franţa şi a precizat că a plecat din România cu intenţia clară de a reveni. Şeful statului a povestit că i s-a propus inclusiv să obţină cetăţenia franceză, însă a refuzat, considerând că nu ar fi fost „onest” să facă acest lucru. Nicuşor Dan a vorbit şi despre măsurile pe care statul român ar trebui să le ia pentru diaspora şi i-a îndemnat pe românii plecaţi în străinătate să „testeze România”.

„Tu eşti cu mintea în România aia a ta”

„Nimeni nu a plecat de bucurie. Au plecat oameni care simţeau că nu pot să-şi ţină copiii la şcoală, au plecat oameni care nu mai suportau nedreptatea din anumite perioade şi niciodată nu este uşor. Dacă mă întrebaţi pe mine, eu am plecat hotărât să mă întorc, n-am avut nicio ezitare, în secunda în care am plecat. Am zis că stau un an, am stat şase, că mi s-a părut interesant ce-am învăţat acolo pentru profesia mea. Am plecat să mă întorc”, a spus preşedintele Nicuşor Dan într-un interviu la Antena Stars, referindu-se la românii care au plecat din ţară.

Preşedintele a precizat că, în perioada în care s-a aflat în Franţa, s-a simţit străin şi a povestit despre relaţia pe care a avut-o cu profesorul său.

„Profesorul meu e o persoană foarte caldă. Am păstrat o relaţie şi inclusiv s-a implicat în proiectul acesta, Şcoala Normală Superioară, Bucureşti. Mi-a zis la un moment dat, s-a uitat aşa la mine şi a zis: «Tu eşti cu noi aici, vorbeşti cu noi, facem probleme, discutăm, dar tu eşti cu mintea în România aia a ta». Am plecat hotărât să mă întorc şi, într-adevăr, mi s-a propus să iau şi cetăţenia franceză, dar am zis că nu.

Chiar am avut discuţia asta şi am spus că nu ar fi onest, cu toate că, evident, respect foarte mult şi poporul, şi cultura franceză şi sunt recunoscător că am avut anii ăştia de formare, pe banii statului francez”, a subliniat şeful statului.

Ce ar putea face România pentru diaspora

Întrebat ce ar putea face concret statul român pentru oamenii plecaţi din ţară, preşedintele a indicat, în primul rând, serviciile consulare şi accesul la acestea.

„În primul rând, serviciile consulare, dacă ai nevoie să dai o procură, să lucrezi, să-ţi schimbi buletinul, paşaportul, lucrurile astea”, a răspuns Nicuşor Dan.

El a vorbit şi despre programul destinat copiilor românilor din străinătate, subliniind că acesta trebuie extins şi îmbunătăţit.

„Avem un program pentru limbă română, pentru copiii românilor, dar el nu este suficient. Nu ajunge în anumite locuri şi nu e suficient nici în locuri în care există, şi el trebuie îmbunătăţit.

Iar apoi, evident, există o diferenţă de calitate a administraţiei publice, în ţările în care ei sunt, faţă de România, şi aici, la noi acasă, avem de muncă. Să-ţi faci o dezbatere succesorală, ceva, la autoritate şi vezi că durează de 10 ori mai mult decât ar dura acolo şi asta este ceva ce trebuie să rezolvăm, pentru toată lumea şi pentru cei de afară şi pentru cei de aici”, a menţionat Nicuşor Dan.

„Sunt convins că se vor întoarce”

Întrebat cum ar arăta viitorul României dacă două sau trei milioane de români s-ar întoarce acasă, preşedintele a spus că este convins că acest lucru se va întâmpla.

„Sunt convins că se vor întoarce, pentru că noi, trăind tot timpul aici, ştiţi cum este, ca în familie, da? Petreci tot timpul cu copilul tău, te uiţi la el şi te duci în vizită la nişte prieteni şi vai, ce mult a crescut şi tu te uiţi, cum a crescut? Bineînţeles că a crescut.

Aşa e şi România. Mă întâlnesc cu ambasadorii, cu oameni politici străini care au spus: «Vai, e extraordinar cât aţi progresat în 20 de ani». Nouă ni se pare că n-am făcut nimic. Nu, România a progresat foarte mult şi are un potenţial foarte mare”, a precizat preşedintele.

Nicuşor Dan le-a transmis românilor plecaţi în străinătate să revină în ţară pentru a vedea schimbările produse în ultimii ani şi pentru a-şi forma propria impresie despre România actuală.

„Veniţi şi testaţi România, pentru că sunt multe prejudecăţi şi sunt multe schimbări care s-au întâmplat, de exemplu, în sistemul medical. Suntem altundeva decât acum 20 de ani şi, bineînţeles, că mai avem multe de făcut”, a transmis preşedintele.

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Editor : C.A.