Președintele spune că ar trebui făcute publice contractele cu Pfizer: „E și vina autorităților, fără discuție”

Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Nicușor Dan a vorbit despre procesul pe care țara noastră l-a pierdut cu Pfizer, precizând că ar trebui făcute publice contractele cu compania farmaceutică. „Suntem în război informațional”, a mai spus șeful statului.

„Eu cred că trebuie să facem public tot legat de Pfizer, de acum 5 ani sau 4 ani, când s-a semnat contractul. Am vorbit mai devreme de război informațional. Ce vedem în spațiul media? Vedem trusturi media care aruncă responsabilitatea pe un politician, vedem alte trusturi media care aruncă responsabilitatea pe alt politician și nu vedem, din păcate, o împărțire între ce e realitatea obiectivă, șirul de elemente obiective, contracte, cine a semnat, la ce s-a angajat. (...)

E și vina autorităților, fără discuție”, a declarat președintele, marți, la Timișoara. 

Întrebat dacă România poate plăti suma de 600 de milioane de euro cerută de Pfizer, Nicușor Dan a precizat că există o negociere condusă de statul român pentru a transforma această sumă în produse pentru sistemul medical.

„Este o negociere astfel încât suma aceasta să fie transformată în alte produse să fie utile sistemului nostru medical. O să comunice domnii miniștri”, a spus șeful statului.

Acest scenariu fusese avansat și de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a anunțat că sumele datorate Pfizer ar putea fi transformate în „beneficii reale” pentru pacienţii din România.

