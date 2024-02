Nicuşor Dan spune că are peste 30% în sondaje: Candidez ca să câştig. Dacă nu, am o poziţie pe care mi-am suspendat-o la Institut

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că are peste 30% în sondaje. „Candidez ca să câştig, ar fi păcat ca după aceşti 3 ani, pentru că unul am plătit datorii, în care am dus lucrurile într-o direcţie corectă, normală, să se întoarcă PSD cu ce a făcut în cei 12 ani”, a spus primarul despre alegerile locale din acest an. Edilul a declarat că nu revine în USR, iar la aceste alegeri, fără discuţie rămâne independent.

„Cert e că o să fie alegeri într-un tur, nu ştiu dacă or să fie în septembrie, dar polarizeză, ai un partid mare care a avut mereu 30-35%, ai un primar în funcţie care are peste 30%. Şi atunci lupta se polarizează (..). Asta e frumuseţea votului în două tururi, într-un tur, oamenii votează pragmatic. Ce îmi doresc foarte tare şi de asta nu îmi place comasarea asta de alegeri locale şi naţionale, pentru că o să se suprapună teme şi nu o să avem spaţiu să ne prezentăm ideile. Oamenii nu vor avea acces facil la informaţia despre alegerile locale”, a declarat Nicuşor Dan în emisiunea Insider Electoral de la Prima News.

Primarul Capitalei a precizat că deja noi avem un deficit de democraţie prin modul în care se raportează presa la actorii politici şi o suprapunere face mesajul mai difuz.

„Absenţa la vot este de asemenea un semn electoral, nu cred că a aduce oameni icu forţa la vot e semn de democraţie”, a explicat Nicuşor Dan.

„Candidez ca să câştig, pentru că ar fi păcat ca după aceşti trei ani, pentru că unul am plătit datorii, în care am dus lucrurile într-o direcţie corectă, normală, să se întoarcă PSD cu ce a făcut în cei 12 ani”, a mai spus Nicuşor Dan.

„Am speranţa că oamenii se vor informa, am speranţa că în veşnica luptă dreapta versus PSD mulţi din votanţii de dreapta îmi vor da votul din nou”, a afirmat primarul.

Nicuşor Dan a fost întrebat în emisiunea Insifer Electoral de la Prima News dacă ia în calcul să revină în USR, partidul pe care l-a fondat. ”Nu, eu sunt un primar independent”, a răspuns primarul. El a menţionat că a avut o colaborarea foarte bună în Consiliul General, şi cu USR, şi cu PMP, şi cu PNL. „În spaţiul public am o colaborare foarte bună cu Forţa dreptei, cu REPER”, a completat primarul. Întrebat dacă va rămâne independent la aceste alegeri, primarul Nicuşor Dan a spus: ”La aceste alegeri, fără discuţie”. El a respins şi ideea de a forma un alt partid în viitor. ”În ipoteza în care voi câştiga voi fi un primar care va trebui să lucreze cu mai multe partide de dreapta care îl sprijină în CGMB şi e foarte greu să favorizezi un partid sau altul”, a precizat Nicuşor Dan. Primarul a vorbit şi despre ce va face dacă nu va câştiga alegerile. ”Am o meserie, am o poziţie pe care mi-am suspendat-o la Institutul de Matematică”, a spus el. Nicuşor Dan a mai afirmat că nu vrea să îşi dea o notă ci aşteaptă să fie evaluat de alegători. ”Sunt o persoană care se autoevaluează în exces, ştiu unde am greşit, ştiu ce am făcut bine, lucrul cel mai important este că am fost foarte serios şi nu mi-am bătut joc de votul oamenilor”, a completat el.

