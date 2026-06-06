Nicuşor Dan spune că drona de la Constanța nu a vizat un vas din flota fantomă a Rusiei

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, despre speculaţia că dronele ucrainene care au ajuns în zona Portului Constanţa urmăreau un vas din flota fantomă a Rusiei, că nu este un vas din flota fantomă, şi a mai făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul Rusiei, Novorossiysk şi Rompetrol. Despre cum au ajuns dronele lângă portul Constanţa, preşedintele a spus că „un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de şapte-zece zile din momentul ăsta, în urma culegerii mai multor informaţii”.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Constanţa, că a existat o speculaţie cum că aceste drone, toate cele patru drone fi urmărit un vas din flota fantomă a Rusiei, care a venit să descarce petrol la Rompetrol,relatează News.ro.

„Nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul Rusiei, Novorossiysk şi Rompetrol”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a mai arătat că nu este pus de Uniunea Europeană sau de Statele Unite în lista de sancţiuni şi a mai făcut de câteva ori traseul acesta.

Despre cum au ajuns dronele lângă portul Constanţa, preşedintele a arătat că „un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de şapte-zece zile din momentul ăsta, în urma culegerii altor tipuri de informaţii”.

KMG International reafirmă respectarea deplină a regimurilor internaţionale de sancţiuni: atât vasul SAFEEN ELONA, cât şi proprietarul şi operatorii acestuia nu figurează pe nicio listă de sancţiuni internaţionale emisă şi aplicabilă în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii (OFAC), Marea Britanie sau Elveţia.

Precizările vin pe fondul informaţiilor conform cărora operaţiunea dronelor ucrainene din Marea Neagră - soldată vineri cu explozia uneia dintre ele în Portul Constanţa - viza distrugerea petrolierului Safeen Elona, care plecase din Portul Midia Năvodari şi care este listată de Ucraina ca parte a flotei fantomă a Rusiei, fiind marcată ca navă inamică pentru că „transportă combustibili fosili cu încălcarea sancţiunilor şi a altor restricţii”.

Editor : Liviu Cojan