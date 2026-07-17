Nicușor Dan spune că nici nu a văzut pistolul pe care l-a primit cadou de la Ergodan: „SPP mi-a spus: «o să-l păstrăm»”

Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru Observator News, întrebat dacă i-a plăcut pistolul pe care l-a primit cadou de la omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, la plecarea din Ankara, unde a avut loc Summitul NATO, că nici măcar nu a văzut arma.

Despre pistolul primit cadou de la președintele Turciei, Nicușor Dan a spus: „Nu l-am văzut. Dar chiar mai devreme discutam că trebuie să-l probăm în poligon. (...) Cei de la SPP mi-au spus în seara aia, când am plecat de la Ankara: «Ați primit un pistol, o să-l păstrăm». Mi-au cerut cumva acordul să-l ia ei”.

Întrebat dacă a mai tras cu arma, șeful statului a spus că a făcut asta în armată.

„Am făcut armata 9 luni la Bacău. De atunci nu am mai tras. Și am mai tras la târg, la târgul de echipamente, când am fost cu băiețelul, dar nu era glonț adevărat, era flux electromagnetic”, a declarat el.

Nicușor Dan a primit un pistol și muniția aferentă drept cadou din partea lui Erdogan, la summitul NATO de la Ankara. Potrivit licenței de export emise de autoritățile turce, arma oferită președintelui este „un pistol Gumusay”, preciza Administrația Prezidențială.

„Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială, cu respectarea dispozițiilor legale specifice”.

Editor : C.L.B.